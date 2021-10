Bjelica priznao: Istina, neki domaći igrači zapeli su mi za oko, ali neću o imenima

Nogometaši Osijeka rezultatski su lako prošli u četvrtfinale Hrvatskog kupa pobijedivši domaći Rudeš s 2:0. No svi oni koji su gledali susret u Rudešu znaju da momčad Nenada Bjelice nije lako prošla dalje. Naprotiv, Rudeš je bio puno bolja momčad u prvom poluvremenu, imao je dobre prilike...

Rudešu bitnija Druga HNL

– Istina, postavili smo se jako dobro, nismo se bojali suparnika kao što je Osijek. Uostalom, Rudeš je ovako igrao u kupu i protiv Rijeke i protiv Dinama. Da, šteta što nismo u prvom poluvremenu postigli barem jedan pogodak. Bilo bi puno zanimljive. Ovako, primili smo možda prenaivno oba pogotka. Pogotovo drugi, kada se lopta nakon sjajne obrane našeg vratara ponovno vratila na nogu Mierezu, kojem nije bilo teško pogoditi nečuvanu mrežu – rekao je Ivica Landeka, trener domaćih.

Rudeš sigurno nema za čime žaliti. Njemu je fokus ipak prvo mjesto u Drugoj HNL i plasman u najviši razred. Za sada mu ide dobro, drugi je iza BSK.

– U Drugoj HNL nema slabih suparnika. Svaka je utakmica derbi. Vjerujem da ćemo na kraju uspjeti i opet se vratiti u HNL – zaključio je Landeka.

Utakmicu su pomno pratili Dario Šimić i Josip Šimunić, bivši hrvatski reprezentativci koji su u upravljačkoj strukturi ovog zagrebačkog kluba.

– Moram priznati da imamo jako dobru momčad i da u svojim redovima imamo nekoliko jako zanimljivih igrača. Baš mi je gušt gledati svaku našu utakmicu – istaknuo je Šimić.

Nakon 0:0 u prvom poluvremenu Osječani su zaigrali puno bolje i konkretnije u nastavku i stigla je nagrada. Prvo je zabio Fiolić, a potom i Mierez, koji nažalost nije dočekao kraj utakmice.

– Dobio je jak udarac u zglob. Koliko je ozbiljno, znat ćemo za dan-dva. U svakom slučaju, ne bude li mogao protiv Rijeke, to će biti dosta velik hendikep. Drago mi je da je konačno zabio pogodak. Koliko nam on znači, otkriva podatak da smo s njim potpisali ugovor do 2025. godine. Evo, to je informacija koju sam prvo podijelio s vama novinarima – rekao je Bjelica.

Bjelica nahvalio domaćina

Je li vas Rudeš iznenadio?

– Iskreno, očekivao sam ovako tešku utakmicu. Rudeš je poletna momčad s jako puno dobrih, mladih igrača. Neću lagati, zapeli su mi za oko neki igrači. Ne bih o imenima da im nepotrebno ne dižem cijenu. Namučili su nas i, vjerujte, da su igrali s nekim drugim prvoligašem koji nije u vrhu tablice, vjerojatno bi i pobijedili. Nijedna utakmica nije lagana, zato smo se za Rudeš dobro pripremili. Igrali smo prije nekoliko dana prijateljski susret s trećeligašem Vukovarom i završilo je 2:2. To nam je bila dovoljna opomena da Rudeš shvatimo kao da igramo protiv Rijeke ili Dinama – kaže Bjelica.

Kad smo već kod Rijeke...

– Da, bit će to teško gostovanje. Mi smo u dobrom nizu od nekoliko pobjeda bez primljenog pogotka. Nadam se da će se niz nastaviti – zaključio je Bjelica.