Bjelica je vratio nogomet Zagrebu! I svaka čast Bad Blue Boysima

Rijetko smo kada, u vezi s nečim, vidjeli tako ushićenog Zlatka Matešu, predsjednika HOO-a, kao što je čelni čovjek hrvatskog sporta bio jutro nakon “plave rapsodije” na maksimirskom stadionu.

– Nenad Bjelica vratio je nogomet Zagrebu, vratio je i Dinamo Zagrebu. To je njegova povijesna zasluga. Osim toga čestitam i Bad Blue Boysima kako su se ponašali prije i tijekom utakmice. Gledao sam i onih 1000 Čeha kako su pješice s Trga išli do stadiona i bio sam sretan što je sve skupa prošlo bez i najmanjeg incidenta.

>> Pogledajte trenutak kada je trener Bjelica doznao Dinamovog suparnika u osmini finala EL-a

[video: 29659 / ]

Matešino oduševljenje dijelila je i Dinamova legenda Dario Šimić:

– Mi smo igrali ona naša ljeta i jeseni i to su bile sjajne utakmice s velikim suparnicima, no ja se ne sjećam da je ikad bila ovakva atmosfera. I šteta je što se takve utakmice ne igraju na kvalitetnijem stadionu kakav nogomet i grad Zagreb zaslužuju.

Bolje pobjeđivati i u 2. rangu

Premda je ovdje riječ tek o ulasku među 16 završnih klubova natjecanja koje, zapravo, predstavlja drugu europsku ligu, nastala je takva euforija kao da je u pitanju prolaz u osminu finala Lige prvaka. A ni Dinamove pobjede u Ligi prvaka, kalendarski smještene u jesen, nisu ovako slavljene kao ovo Dinamovo proljeće.

– Mi smo čak bili drugi u skupini Lige prvaka, no tada drugi nije išao dalje. No, ne treba to uspoređivati jer najvažnije je zadovoljstvo puka, a nogomet se igra zbog navijača.

Priupitali smo Šimića i koliko je to, zapravo, bio kvalitetan nogomet jer to ipak nije Liga prvaka.

– Bio je to jako dobar nogomet bez kojeg Dinamo ne bi mogao deklasirati momčad koja posljednje tri godine jako dobro igra u Europi. Izbalansirani smo sastav s jakim pojedincima koji igraju za momčadi. Dakako, bez trenerske ruke ovo bi bilo nemoguće.

>> Pogledajte što su Dinamovi igrači napravili treneru Bjelici

Trenerski uradak primjećuje i stolnoteniska legenda Zoran Primorac:

– Uz odličnog trenera, za kojeg se vidi da je mačak i da zna svoj posao, sada se vidi što je još nedostajalo Dinamu. A to su ta pozitivna energija javnosti, odnosno navijača. Zapravo, ne mogu vjerovati koliko se pozitivne energije stvorilo oko Dinama, a bez toga nema rezultata. I njega smo pitali zar nije igrati skupinu Lige prvaka veći uspjeh nego osminu finala Europske lige.

– Dinamo je toliko apstinirao od tog proljeća u Europi da ne treba gledati dlaku u jajetu.

I vaterpolski velikan Perica Bukić na istom je tragu.

– Po meni skupina Lige prvaka jest veći domet, no i u ovom natjecanju vrlo su jake momčadi jer se radi o sportu koji je iznad svih ostalih i koji je postao globalni biznis. Ljudi u Hrvatskoj vole pobjede, pa makar i u drugom razredu, nego biti u prvom i biti nekonkurentan. A idućoj fešti, 7. ožujka, protiv Benfice, neće moći nazočiti zlatni veslački olimpijac Valent Sinković, inače strastveni navijač hrvatskih klubova i reprezentacije na međunarodnoj sceni.

– Ovo je bila utakmica koju je trebalo vidjeti. Ne samo zato što je etiketirana povijesnom nego i što se očekivao pun stadion i što dečki cijelu sezonu igraju dobro. To je vrijedilo doći pogledati čak i ako ne ideš često na nogometne utakmice.

Dinamo radi sjajno

A onaj koji često ide na Dinamove utakmice, još iz djetinjstva, jest bivši košarkaški reprezentativac Gordan Zadravec.

>> Pogledajte što je trener Bjelica izjavio o Dinamovom sljedećem suparniku u EL-u

[video: 29660 / ]

– Mene je tata na Dinamo vodio od malih nogu pa ja i danas idem na Maksimir kad god mogu. Zapravo, ja kao Zagrepčanin navijam za sve klubove koji predstavljaju simbole moga grada pa sam ovim dometom oduševljen jer ja sam se rodio kada je Dinamo posljednji put igrao europsko proljeće. Ja bih volio da upravo Europska liga bude Dinamova niša, da ima uvijek solidnu momčad koja će moći nešto napraviti u ovom natjecanju jer, s obzirom na proračune najjačih europskih klubova, nije realno očekivati nešto više u Ligi prvaka.

Doc. dr. Luka Milanović, kondicijski trener svjetskih doprvaka, dubinski analizira rad u Dinamu.

– Baš kao i onaj domet reprezentacije ljetos, i ovo je potvrda da hrvatsko znanje i tehnologija imaju svoje mjesto na visokoj razini. Ovo je refleksija jako dobrog sustava rada u Dinamu, ne samo u prvoj momčadi, već naročito u omladinskom pogonu, a tu je i još jako dobar skauting talenata izvan Zagreba.