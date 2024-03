Bivši vatreni prisjetio se kultne anegdote s Ćirom iz PAOK-a: 'Ja kasnim, a on zgrabi Grka za prsa...'

Osmorica hrvatskih nogometaša igrala su ili igraju za PAOK. Danas je prvi vratar grčkoga kluba Dominik Kotarski, a prije njega tamo su bili Tonči Gabrić (1991.-1993.), Goran Milanko (1994.-1995.), Dario Krešić (2009.-2012.), Gordon Schildenfeld (2013.), Marin Leovac (2015.-2018.), Josip Mišić (2019.-2020.) i Antonio Čolak (2020.-2022.).

Legendarni Splićanin Tonči Gabrić, danas 62-godišnjak, u PAOK je stigao u ljeto 1991. godine iz Rijeke. U Solun ga je doveo tada tek ustoličeni trener PAOK-a Miroslav Blažević.

- Je, Ćiro me u PAOK doveo iz Rijeke. Toliko mogu o Ćiri ispričati da me čudi da me nisu zvali da govorim u filmu o njemu. Mi smo praktički godinu dana živjeli zajedno, kada mu je supruga nastradala u prometnoj nesreći. Ma imam stotinu anegdota s Ćirom! - kazao nam je u intervjuu Tonči Gabrić, pa ne mogavši izdržati prepričava jednu od njih:

- Subota je, dan prije derbija PAOK – Olympiacos. Ja se ujutro spremam na trening, koji je zakazan za 10 sati, a u to vrijeme djeca su mi još mala, i supruga im želi ugrijati mlijeko, ali štednjak nam ne radi. Ja se na brzinu zaletim u obližnju trgovinu, te kupim rešo. Odnesem ga doma, ali prošlo je neko vrijeme i dolazim na trening tek u 9.45. Trčim kroz hodnik i naletim na Ćiru, on me pita što je bilo, ja se izvlačim na prometnu gužvu, on mi ne vjeruje, a tada nailazi sportski direktor. Ćiro inzistira da mu objasnim u čemu je bio problem, a kada ja kažem da mi se pokvario štednjak, on zgrabi sportskog direktora Grka za prsa, unese mu se u lice i kaže mu: 'P...a ti materina, kako ste najvažnijeg igrača smjestili u stan s pokvarenim štednjakom!'. Odmah se obraća i meni, još uvijek ljutit: 'A ti, m'rš kući!'. Ja otišao doma, žalim se supruzi kako me Ćiro otjerao i kako mi sutra propada derbi. Tada sjednem s djecom pred tv, gledam crtiće i nakon dva sata zvoni mi netko na portafon. Ja se javim, a dolje Ćiro, viče: 'Otvaraj i dolazi dolje!'. Ja se spustim s drugoga kata, a tamo Ćiro i sportski direktor: donijeli novi štednjak! Skupa smo ga nosili na drugi kat, a ja sam u nedjelju ipak branio u derbiju – nasmijao se Gabrić od srca na spomen preminuloga trenerskoga velikana.

Inače, popularnost Miroslava Blaževića u Grčkoj još nije izblijedila. Tamo ga pamte kao jednoga od najvećih trenera koji je vodio PAOK. Ćiro je u solunskom klubu radio šest mjeseci, između rujna 1991. i ožujka 1992. godine kada iz obiteljskih razloga bio prisljen napustiti Grčku. Ćiro se svojedobno također u intervjuu Večernjaku prisjetio boravka u Grčkoj.

- Kako sam se zatekao u Grčkoj? Tako što sam imao jedan hendikep, a taj je da nisam mogao nikoga odbiti. Pa nekad i u svome odabiru možeš i pogriješiti, iako mislim da niti jedan posao koji sam radio nije bio pogreška. Grčku pamtim po izrazito naglašenom temperamentu tamošnjih navijača, po velikoj ljubavi koju su mi iskazivali. Kada sam odlazio iz Atene, navijači PAOK-a nahrupili su na aerodrom i nastao je zastoj u zrakoplovnom prometu – prisjetio se Ćiro s nostalgijom.

26.05.2008., Varazdin - Humanitarna utakmica politicari protiv Vatrenih iz 1998. Miroslav Ciro Blazevic, Branko Ivankovic Photo: Petar Glebov/PIXSELL Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Što još pamtite iz Grčke?, pitali smo ga tada.

- Dobro sam zapamtio jednu riječ – avrio ili sutra. Kad god sam predsjednika (zvao se Thomas Voulinos, umro je 2012. godine, nap.a.) pitao za pare, odgovor je bio – avrio. Ali, ne žalim se, bilo mi je lijepo u Grčkoj – dodaje Ćiro.

PAOK je pod Blaževićevim vodstvom prošao 1. kolo Kupa Uefe izbacivši belgijski Mechelen, a ispao je u 2. kolu od austrijskog Tirola. Na domaćem planu dogurao je do finala kupa, no Ćiro nije dočekao tu utakmicu. Supruga Zdenka stradala je u Hrvatskoj u prometnoj nesreći, imala je teške ozljede i Ćiro je morao biti u nju u najtežim životnim trenucima.

Osim Blaževića, PAOK su kroz povijest vodila još dvojica hrvatskih trenera: Ivica Horvat (1970.-1971.) i Igor Tudor (2015.-2016.).