Bivši trener Dinama operirao srce i još je u bolnici: "Želimo ti brz oporavak"

Argentinski nogometni stručnjak Osvaldo Ardiles (69), koji je četiri mjeseca proveo na klupi zagrebačkog Dinama, nedavno je podvrgnut operaciji srca i oporavlja se u bolnici.

Legenda Tottenhama i Argentine ovoga je tjedna imao zahvat na srcu, a Spursi mu žele brzi oporavak.

- Klub želi uputiti najbolje želje našem veleposlaniku i legendarnom bivšem igraču koji je ovog tjedna uspješno podvrgnut operaciji srca i sada se oporavlja u bolnici. Želimo ti brz oporavak, Ossie - stoji u objavi na službenom Twitteru Tottenhama.

Ossie Ardiles je proveo 10 godina kao igrač Tottenhama upisavši 311 nastupa pomažući klubu da dvaput osvoji FA kup, kao i Kup UEFA.

