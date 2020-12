Bivši reprezentativac ne želi da Crnogorac preuzme klupu Hrvatske: Ravan je nuli

Hrvatska muška rukometna reprezentacija će nakon Olimpijskih igara u Tokiju dobiti novog izbornika. Sadašnji izbornik Lino Červar odradit će još jedno svjetsko prvenstvo i spomenute Igre, a nakon toga će odstupiti s pozicije.

Naravno, već je počelo nagađanje oko kandidata za izbornika, a mnogim usnama je prošlo ime bivšeg trenera PPD Zagreba i rukometne legende, Crnogorca Veselina Vujovića.

Situaciju je na posve jasan i direktan način sa svojeg gledišta objasnio bivši reprezentativac te sadašnji rukometni analitičar RTL-a, Goran Šprem kojem se ideja Vujovića kao izbornika nimalo ne sviđa.

- Vujović je bio najbolji igrač svijeta, za to kapa do poda. Međutim, ne želim mnogo pričati o njegovim trenerskim kvalitetama. Moje subjektivno mišljenje je da je on zaista marginalan lik u hrvatskom rukometu, iako je imao razne uloge. Nije zaslužio te uloge i mislim da su njegove trenerske kvalitete jednake nuli - rekao je Šprem.