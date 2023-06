Bivši kapetan Istre 1961 potpisao za Malagu: 'Trebali bi se oslanjati više na vlastite snage'

Baskijski nogometni branič Einar Galilea, koji je protekle sezone s kapetanskom vrpcom oko ruke predvodio Istru 1961 do petog mjesta u hrvatskom prvenstvu, prešao je u španjolskog trećeligaša Malagu. Galilea je u petak predstavljen na stadionu La Roselada gdje je rekao da je jako sretan.

"Dolazak u tako veliki klub kao što je Malaga jest korak naprijed u mojoj karijeri. Uvjeren sam da ću biti zadovoljan ovdje", izjavio je. "Jedva čekam upoznati navijače i grad te očekujem lijepe stvari s ovim grbom na dresu", dodao je u gradu na jugu Španjolske. Galilei je u petak istekao ugovor s Istrom. Klub iz Pule mu je ponudio novi na dodatne tri godine, ali ga je on odbio.

"Ponudili su mi novi ugovor, ali sam već četiri i pol godine bio u istom gradu, u istom klubu, s istim ljudima pa sam pomalo mentalno umoran. Zbog toga sam tražio nešto drugačije, promjenu", izjavio je 29-godišnji Galilea za Hinu. Iza njega je 140 nastupa za zeleno-žute iz Pule, koji su protekle sezone zauzeli najvišu poziciju ikad u prvenstvu. Godine 2021. su stigli i do finala hrvatskog kupa u kojem ih je svladao Dinamo.

"Bio sam jako zadovoljan i sretan ondje, ali postoje etape u životu. Ovu sam prošao pa sada ulazim u jednu novu koja će me malo više motivirati", rekao je. Posljednja dva tjedna je boravio u Vitoriji-Gasteizu, svom rodnom gradu u Baskiji.

Tamošnji drugoligaš Deportivo Alaves, odnosno njegov vlasnik, drži 85-postotni udio u Istri 1961. Alaves je zato u siječnju 2019. poslao Galileu na posudbu u taj hrvatski klub. Istra ga je zatim u potpunosti preuzela 2021. kad je postao slobodan igrač i potpisala s njim ugovor koji je sada istekao.

"Ljudi u Puli su me doista lijepo primili, raširenih ruku, stekao sam brojne prijatelje. Vezao sam se za ljude na ulici. Bila je to doista čvrsta veza između kluba, grada, navijača i mene. Lijepo su me tretirali, a ja sam im uzvratio cijeneći ih jer su to i zaslužili. Oni su bili važni da se ugodno osjećam."

Teško mu je izdvojiti neki poseban trenutak jer je "bilo svega". "Najvažnije je što je došlo do evolucije, kako kluba tako i mene, tijekom koje smo puno naučili. Napredovali smo i sada smo drugačiji nego smo bili. Kada sam došao igrali smo dva puta doigravanje da ne ispadnemo iz prve lige, a onda uspjeli ući u finale kupa. Prošle godine smo, pak, bili na ničijoj zemlji, bila je to razočaravajuća sezona, no ove sezone smo ostvarili povijesni rezultat. Važno mi je da sada, zahvaljujući tom rezultatu, odlazim s dobrim okusom u ustima."

Galilea, koji je protekle sezone upisao 33 nastupa, žali što s Istom nije zauzeo četvrto mjesto koje vodi u Europu, jer su bili blizu. "Sanjali smo izlazak u Europu, šteta što to nismo uspjeli ostvariti. Da smo odigrali samo malo bolje u zadnje dvije utakmice, mogli smo to postići. No dobro, momčad je pružila više nego je bilo očekivano. Ušli smo u sezonu kako bismo se spasili ispadanja, to smo odavno osigurali i u konačnici završili sezonu s povijesnim uspjehom. To je rezultat izuzetno dobrog rada svih nas, igrača i osoblja."

Ispred Istre našli su se Rijeka, Osijek, Hajduk i prvak Dinamo. Navijači na stadionu "Aldo Drosina" emotivno su se oprostili od kapetana u posljednjoj utakmici sa Slaven Belupom koja je završila 1-1.

"U toj zadnjoj utakmici, mojoj oproštajnoj, svi smo bili tužni. Klub, navijači i ja. Ja sam dao sve od sebe za Istru. Ponekad sam igrao bolje, a ponekad lošije, ali nikada se nisam čuvao i špekulirao. To je tako. Pružiš li sto posto svojih mogućnosti na terenu i izvan njega, ne može ti se ništa zamjeriti. Za navijače i klub je najvažnije kada vide da se igrač identificirao s vrijednostima i onime što znači ekipa."

Zbog toga i jest bio kapetan, na čemu je zahvalan. "Ja sam dečko iz Baskije, iz inozemstva, pa želim zahvaliti svima koji su vjerovali u mene i dali mi tako važnu ulogu. Vjerujem da sam i ja bio dobar i na neki način im uzvratio na svemu što su mi dali. Oni su se prema ponijeli fantastično", istaknuo je Galilea.

Kaže da u Puli ostavlja brojne prijatelje te da će ih "budućnost možda opet ujediniti" ili će ih naprosto on doći posjetiti. No, kakva će biti budućnost Istre 1961 iduće sezone teško mu je reći.

"U ovom trenutku je ljetni prijelazni rok kompliciran za njih jer su mnogi igrači imali učinak iznad očekivanja pa vjerojatno sada imaju ponude za otići. (Lovro) Majkić je uspio u 17 utakmica ne primiti gol, a tu su i neki drugi mladi igrači koji su bili bitni. Vjerujem da sada klub mora odlučiti hoće li nastaviti istim putem ili prihvatiti poneku ponudu izvana i pokriti se financijski novcem dobivenim od njih."

Alaves se ovaj mjesec vratio u najviši razred španjolskog klupskog nogometa, ali Galilea kaže da bi se Istra 1961 trebala oslanjati više na vlastite snage.

"Važno je da Istra ima samostalnost i ne ovisi toliko o Alavesu. Ali, to su odluke koje trebaju odnijeti ljudi u uredima. Što god da odluče, bit će to u najboljem interesu kluba. Svi ondje žele najbolje klubu, ljudima i gradu", zaključio je Galilea koji je ponikao u Alavesu. Za prvu momčad tog kluba skupio je 28 nastupa, a igrao je i za francuski Sochaux i hrvatski Rudeš, koji su također bili pod kontrolom Deportivo Alavesa.

