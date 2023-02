Bivši hajdukovac: Ovo je presmiješno, Dinamo je čak povukao ručnu. Hajduk ne može igrati s klincima

Teško se sjetiti kada je Hajduk u nekom derbiju s Dinamom bio toliko inferioran. Na trenutke je to zaista izgledalo kao da ove dvije momčadi ne igraju na istoj natjecateljskoj razini. Splićani su izgledali potpuno nemoćno, bez ideje i volje za igrom, gotovo na trećeligaškoj razini... Još gore, nedostajalo je živosti, sportske agresije, bez prekršaja, tako se ne bori za naslov prvaka! Bez udarca po Dinamovom golu do 72. minute, izgledalo je kao da se momčad Ante Čačića poigrava sa svojim protivnikom. Iz splitskog kuta - negledljivo!

Ne možeš s juniorima

- Prenemoćno, presmiješno. Ovo ne spada u onu razinu derbija Dinama i Hajduka na kakve smo možda do sada navikli. Očito je Dinamo trenutačno puno bolja momčad. Ivan Leko je očito bio u pravu kada je govorio da se ne može igrati s juniorima. To se i pokazalo kada igrate neku ozbiljniju utakmicu protiv Dinama - kazao nam je Boris Živković, bivši hrvatski reprezentativac.

Je li zaista tolika razlika u kvaliteti između ove dvije momčadi?

- Ma je. Razlika u kvaliteti je prevše vidljiva. To je tako jasno. U drugom poluvremenu Dinamo je čak i povukao ručnu.

Ali nije bilo ni nekakve ideje u igri Hajduka?

- Kvaliteta se pokazuje na travnjaku, a ne kroz priču u medijima.

Kako ste vidjeli neke mlade snage, one Dinamove, poput Martina Baturine bile su na razini više?

- Baturina je klasa iznad, tu nema previše priče.

Luka Ivanušec bio je posebno raspoložen?

- Odigrao je odlično. S Dinamove strane bilo je sve kako i treba. Hajduk nije zaprijetio niti jednom.

S druge strane, nema se što posebno zamjeriti mladom Hajdukovom stoperu Luki Vuškoviću. Klinca od šesnaest godina ne treba kriviti za bilo što u seniorskom debiju?

- Ma naravno. Bespredmetno je pričati bilo što. Budućnost je pred njima, ali za neke stvari je očito prerano. Nije to baš tako jednostavno kako se misli. Dinamo nije momčad protiv koje tako lako možeš doći i zaigrati s klincima i nešto previše očekivati.

Jedanaest bodova zaostatka za Dinamom teoretski je i moguće nadoknaditi, no, ako je suditi po jučerašnjoj izvedbi, ovaj Hajduk nema nikakav adut na travnjaku za takav podvig.

Bez emocije

- Ma gotovo je sve, nema se tu što posebno pričati. Svatko normalan to vidi i zna. Utakmica je od prve minute išla u jednosmjernu ulicu. Hajduk će se morati koncentrirati na neke druge stvari. Leko i klub najbolje znaju što moraju raditi da bi išli naprijed. Sada su se uvjerili da to nije to.

Nedostajala je i ta južnjačka emocija?

- To je uvijek ista priča. Super to zvuči preko medija. Ima jedan drugi problem. Treba izaći na teren i to pokazati. Samo je jedna poanta - jesi li ili nisi - zaključio je Živković.

>> Navijači Hajduka ulaze na stadion