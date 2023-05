Bivša supruga boksačkom prvaku želi uništiti karijeru: 'Volim pušiti travu i odlaziti kod prostitutki'

Nekadašnji svjetski boksački prvak Andy Ruiz nije se borio već pola godine, ali veliku borbu vodi u privatnom životu i to s vlastitom suprugom. Naime, Ruiz je uhvaćen u preljubu nakon čega je izbačen iz vlastiti kuće, a ljutita supruga je izjavila kako mu to nikada neće oprostiti. Nije se zaustavila samo na riječima, već je odlučila hakirati Twitter profil poznatog boksača i objaviti inkriminirajuće stvari koji ga mogu koštati karijere.

- Želio bih podijeliti s vama kako moj život u trening-kampu zapravo izgleda. Volim piti kodein i pušiti travu po cijeli dan. Također volim unajmljivati prostitutke. Nakon toga idem na sastanke da mi pročiste krv kako bih se osigurao da sam čist kad mi WADA dođe u trening kamp - stajalo je u objavi uz koju je priloženo i nekoliko snimki, Ruiz tvrdi da je to učinila njegova supruga koja mu želi dokrajčiti karijeru.

Status na Twitteru je uskoro obrisan, ubrzo se javio boksač i pokušao objasniti cijelu situaciju.

- Moj Twitter je hakiran od strane kuj* koju poznajem. One je jednostavno ljuta. Ljuta je jer sam sretan i jer sam sa svojom djevojkom. Ali ja nisam ništa od toga objavio. To je zla osoba koja mi pokušava nakačiti sve te stvari. Ona želi uništiti moju karijeru, a to nikada ne možete raditi. Bog za mene ima veće planove od svađe s tom djevojkom. Ne volim kad me ljudi pokušavaju ocrniti i kad nagovaraju ljude da me mrze jer sam navodno nešto učinio. To su gluposti - poruka je Andyja Ruiza čija je uskoro bivša supruga ogorčena zbog navodno preljuba s influencericom Mayeliom Alonso.