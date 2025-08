Bitka za Euro! Dvije pobjede dijele Hrvatsku od velikog uspjeha, ali jedna pogreška sve ruši

Odbojkaše i odbojkašice Hrvatske uskoro očekuje nastavak kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo. Odbojkašice odrađuju pripreme u Mariboru gdje treniraju od 2. srpnja i tu će ostati do 5. kolovoza, kada putuju u Rumunjsku, gdje će 6. kolovoza igrati protiv domaćina u Blaju. Drugi susret odigrat će u Osijeku 9. kolovoza. Budući da su prošle godine u prvoj fazi kvalifikacija slavile u oba susreta s po 3:0, očekuje se lagan prolazak kroz skupinu G i plasman na Europsko prvenstvo sljedeće godine. Ipak, izbornik Igor Arbutina, iako svjestan povoljne situacije, upozorava da se ovi susreti ne smiju olako shvatiti:

Bez Butigan, Sain i Deak

– Točno je da smo prošle godine odradili veliki posao, ali treba ga dovršiti na terenu. Ne postoji pristup 'lako ćemo', morat ćemo se potruditi za te dvije pobjede koje nas vode na Europsko prvenstvo.

U sklopu priprema naše igračice odigrale su i nekoliko prijateljskih trening-utakmica.

– Igrali smo već s reprezentacijom Slovenije, i to dvaput, zatim s reprezentacijama Bosne i Hercegovine te Egipta, a danas igramo protiv Mađarske – ističe izbornik Arbutina, koji ima donekle izmijenjen sastav u odnosu na prvi dio ljeta i nastupe u Zlatnoj europskoj ligi.

– Prema prijašnjem dogovoru, u sastavu nisu Božana Butigan, Rene Sain i Lea Deak. U ekipi je 14 igračica – organizatorice igre Antunović i Vrban, primačice-pucačice Marković, Ištuk, Burilović i Bečić, korektorice Grbavica, Mihaljević i Strize, srednje blokerice Šamadan, Freund i Trcol, te liberi Smoljan i Štimac. Nemamo zdravstvenih problema. Mislim da će i Šamadan, koja se dugo oporavljala od ozljede, biti spremna, tako da vjerujem da ćemo uspješno okončati ovogodišnji ciklus.

U treninzima im pomaže i naša mlada reprezentacija do 21 godine, koja će uskoro nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Indoneziji.

– S nama su na pripremama u Mariboru, pomažemo si u treninzima i to je jako dobro. Ta je selekcija imala dosta problema zbog otkaza nekih igračica koje su već morale otići na svoje američke koledže, pa su redove popunile igračice iz reprezentacije do 19 godina nakon što su završile svoje Svjetsko prvenstvo u Osijeku i Vrnjačkoj Banji – zaključio je Igor Arbutina.

Nakon vrlo kratkog odmora poslije Zlatne europske lige, hrvatski odbojkaški reprezentativci nastavili su s pripremama, ovoga puta za posljednje dvije kvalifikacijske utakmice za odlazak na Europsko prvenstvo, koje će se iduće godine održati u Italiji, Finskoj, Rumunjskoj i Bugarskoj od 9. do 27. rujna. Pred našim su odbojkašima susreti protiv Izraela u Strumici 10. kolovoza, a tri dana poslije igrat će u Osijeku s Estonijom. To je prilika da se ispravi ono što je propušteno prošle godine, kada smo oba susreta izgubili.

– Sada su nam potrebne dvije pobjede, a matematika kaže da smijemo izgubiti tek jedan set. I to je to – reći će hrabro naš izbornik Ratko Peris, kojega optimizam nikada ne napušta.

– Teško je, znam, ali moguće je. Svi smo fokusirani samo na to. To nam je jedini cilj i vjerujemo u njega. Za početak – Izrael...

Naši su reprezentativci dva i pol tjedna proveli na pripremama u Zadru, gdje su imali vrhunske uvjete.

– Sve je besprijekorno, ništa nam nije nedostajalo. Trenirali smo u Višnjiku, a bili smo smješteni u hotelu Kolovare. Sve je išlo prema planu i programu, priča Peris i nastavlja:

– Iz Zadra smo otišli u našu poznatu bazu u Mariboru, gdje ćemo biti do početka kvalifikacijskih utakmica i tamo ćemo odigrati tri prijateljske utakmice – dvije protiv reprezentacije Egipta i jednu protiv Mađarske. U Strumicu, gdje igramo protiv Izraela, putujemo dva dana prije jer ne želimo ništa prepustiti slučaju. Odatle ćemo izravno putovati u Osijek. I da, svi vjerujemo u Europsko prvenstvo iduće godine.

A "svi" su organizatori igre Višić i Bakonji, korektori Petar Đirlić i Cvanciger, liberi Pervan i Busak-Vidaković, srednji blokeri Mihalj, Nikačević, Šunjo i Jakopec, te primači-pucači Zeljković, Sedlaček, Ivan Đirlić i Jakovac.

Optimizam ih ne napušta, atmosfera u reprezentaciji je izvrsna, a to su sve preduvjeti za dobar rezultat. Dodatni motiv je i činjenica da svi igrači imaju riješen klupski status za iduću sezonu. Izbornik Ratko Peris, koji je s Mursom Osijek u prošlom prvenstvu ostvario povijesni uspjeh osvajanjem Kupa i Superlige, karijeru nastavlja – u Kini.

Izbornik odlazi u Kinu

– Tako se posložilo i mogu reći da me ta nova avantura i iskorak u karijeri iznimno motiviraju. Bilo je nekoliko inozemnih ponuda iz Europe, ali nisam bio previše zainteresiran dok nije stigao poziv iz Kine. Koliko znam, bit ću jedini strani trener ondje, a klubovi inače mogu dovesti najviše tri strana igrača. Moj novi klub je Baoding Wo Li Hebei, koji je prošle sezone igrao domaći finale. Grad se nalazi sat vremena od Pekinga i ima, koliko sam čuo, oko dvanaest milijuna stanovnika. Odlazim onamo početkom rujna, a sezona završava u svibnju, tako da neću imati problema s reprezentacijom. I to je to – o klubu više na jesen. Sada je jedini fokus na reprezentaciji i dvjema pobjedama protiv Izraela i Estonije koje nas vode na Europsko prvenstvo iduće godine – zaključio je Peris.