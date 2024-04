Barcelona ostala u utrci s Realom, pogledajte fenomenalan pogodak za važnu pobjedu Katalonaca

Do vrijednih bodova u utrci s madridskim Realom ove je subote došla Barcelona. Katalonci su s minimalnih 0:1 pobijedili na gostovanju kod Cadiza u utakmici 31. kola španjolskog nogometnog prvenstva. S obzirom na to da je i Real identičnim rezultatom slavio na Mallorci, ništa se na ljestvici La Lige nije promijenilo pa Madriđani i dalje imaju osam bodova prednosti ispred Barcelone.

No, za to je Barca ipak morala pobijediti Cadiz, momčad je to koja se trenutno bori za očuvanje prvoligaškog statusa za nadolazeću sezonu. Jedini pogodak na utakmici efektno je, škaricama zabio Joao Felix u 37. minuti dvoboja.

Barca je ovom pobjedom iskoristila kiks trećeplasirane Girone koja je ranije danas s 3:1 poražena na gostovanju kod Atletica u Madridu. Barcelona sada ima pet bodova više od svojih katalonskih rivala, a velika će se borba do kraja sezone voditi i za četvrto mjesto, ono koje također vodi u Ligu prvaka. Madridski Atletico trenutno ima pet bodova, ali i utakmicu više od petoplasiranog Athletic Bilbaoa.