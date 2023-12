AS: Ovo je posljednji veliki turnir Luke Modrića. Njegovu Hrvatsku nitko ne želi zbog skupine smrti

Danas se u njemačkom gradu Hamburgu održava ždrijeb za Europsko prvenstvo 2024. godine. počinje od 18 sati i Hrvatska je smještena u treću jakosnu skupinu s Nizozemskom, Škotskom, Slovenijom, Slovačkom i Češkom. Trećeplasirana reprezentacije iz Katara želi osvojiti prvu europsku medalju i svi nas žele izbjeći.

GALERIJA Vatreni čekaju ždrijeb za Europsko prvenstvo 2024.

Španjolski AS napravio je najavu europske smotre koja se održava od 14. lipnja do 14. srpnja i navodi kako bi vatreni mogli biti smješteni u skupini sa Španjolskom koja se nalazi u prvom potu.

- Puno je moćnih reprezentacija koje bi najbolje bilo izbjeći. Postoji mogućnost formiranja skupine smrti i taj je rizik velik. Veći no ikad. Aktualni prvak Italija, Modrićeva Hrvatska, Koemanova Nizozemska, Mađarska, Turska ili Švicarska, sve su to opasnosti na koje nitko ne želi naletjeti - navodi AS pa spominje Hrvatsku i Modrića.

- Zbog njih skupina može biti ili prihvatljiva ili neprobavljiva. Hrvatska je morala čekati do zadnjeg dana da bi osigurala Euro. Nitko ne želi Hrvatsku, ona uvijek briljira kad je to potrebno. Treća momčad s prošlog Svjetskog prvenstva je reprezentacija koju svi žele izbjeći - smatraju Španjolci.