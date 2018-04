Luda večer u Europskoj ligi! Ovo se još nikad nije dogodilo

Arsenal, Marseille, Salzburg i Atletico Madrid polufinalisti su ovogodišnje Europske lige.

Bila je to luda noć u Europskoj ligi u kojoj je Marseille protiv Leipziga nadoknadio 0:1 iz prve utakmice i slavio s 5:2. Nijemci su već u drugoj minuti stigli do vodstva, ali je Marseille do devete minute vodio 2:1. Još nikad u Europskoj ligi nije se dogodilo da su ovako brzo pala tri pogotka.

U Salzburgu se dogodio nevjerojatan preokret u nešto više od tri minute tijekom kojih su domaćini postigli tri pogotka i ukupni zaostatak od dva gola pretvorili u prolazak. Gosti iz Rima su na uzvrat donijeli prednost od 4:2, a kada je Immobile (55) početkom drugog poluvremena doveo Lazio u vodstvo i u Salzburgu činilo se kako je pitanje putnika u polufinale riješeno. No, već u sljedećoj minuti Dabour (56) je izjednačio na 1:1, da bi Salzburg s tri gola u razdoblju od 72. do 76. minute kreirao veliki preokret, a strijelci su bili Haidara (72), Hwang (74) i Lainer (76). Takvim raspletom Salzburg je prošao dalje s ukupnih 6:5.

Hrvatski stoper Duje Ćaleta-Car odigrao je čitavu utakmicu za Salzburg, dok je Marin Pongračić ostao na klupi austrijskog predstavnika.

U Lisabonu je Atletico branio prednost od 2:0 iz prve utakmice te je u tome na kraju i uspio jer je domaći Sporting uspio postići samo jedan gol. Mrežu gostiju uspio je zatresti samo Montero.

Šime Vrsaljko odigrao je drugo poluvrijeme za Atletico, dok Josip Mišić nije konkurirao za nastup u sastavu Sportinga.

CSKA je u Moskvi imao gotovo nemoguć zadatak nadoknaditi 1:4 poraz iz prve utakmice protiv Arsenala u Londonu. No, ruski je sastav postigao prva dva gola na utakmici preko Čalova (39) i Nababkina (50) i tako stigao na jedan gol od prolaska. Međutim, Arsenal je golom Welbecka (75) osigurao mirniju završnicu, da bi Ramsey (90+2) u sudačkoj nadoknadi izjednačio na 2:2 spasio topnike poraza u Moskvi.

Kristijan Bistrović igrao je do 72. minute za CSKA.

Ždrijeb polufinalnih parova održat će se u petak, dok je finale na rasporedu 16. svibnja u Lyonu.

Europska liga, četvrtfinale, uzvratne utakmice:

CSKA - Arsenal 2:2 (1:4, prva utakmica)

Marseille - Leipzig 5:2 (0:1)

Salzburg - Lazio 4:1 (2:4)

Sporting - Atletico Madrid 1:0 (0:2)