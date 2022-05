Armada je spremna za spektakl: Prvo korteo pa ukrcaj na brod i put Splita

Hajduk i Rijeka susrest će se posljednji put ove sezone i to u finalu Kupa. Rijeka je svoj put do finala započela pobijedivši Pitomaču sa 7:0, zatim Oriolik sa 6:0, u četvrtfinalu su svladali Dinamo na Maksimiru rezultatom 3:1, a do finala su stigli svladavši Osijek na Rujevici s 3:2 nakon produžetaka. Glavni sudac utakmice je Fran Jović iz Zagreba, pomagat će mu Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Kruno Šarić iz Županje, a četvrti sudac je Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline. VAR sudac je Ante Čuljak iz Zagreba, a asistent VAR suca Igor Krmar, također iz Zagreba.

Četiri puta odmjerile su ove dvije momčadi snage u prvenstvu i svaki put slavili su gosti. Najprije je Rijeka pobijedila na Poljudu s 2:1, zatim je Hajduk na Rujevici slavio s 3:2, pa opet Rijeka u Splitu s 3:1 da bi u posljednjem susretu hajdukovci upisali uvjerljivu pobjedu od 3:0 u Rijeci.Baš kao i 2017, i ove sezone će Rijeka ploviti do Splita kako bi stigla na Poljud. Ovoga puta će to 14-satno putovanje biti zbog Kupa, a ne prvenstva. Oko tisuću Riječana će biti na brodu, a još 2000 se očekuje da će doći na sam dan susreta.

U 21:00 kreće navijački korteo prema riječkoj luci i ukrcaj na 'Marko Polo', a oko 15h u četvrtak bi organizirani busevi gostujuće navijače trebali prevesti do Poljuda, naravno, sve pod policijskom pratnjom kako ne bi došlo do incidenata.

Armada je još u utorak navečer na svojim društvenim mrežama objavila priopćenje:

"Naglašavamo svima kako je organizator ovog putovanja isključivo KN Armada Rijeka. Molimo sve da poštuju upute organizatora, suzdrže se od paljenja bilo kakvih pirotehničkih sredstava prije i za vrijeme puta na brodu. Također, unošenje alkoholnih pića na brod nije dozvoljeno.

Svima koji idu na brod sa vozilima preporučuje se da dođu prvi na ukrcaj i uvezu svoje aute u garažu broda prije stvaranja gužvi.

Ukrcaj na brod započinje u 21h, polazak broda je predviđen u ponoć.

- TRANSPARENTI

Pozivamo sve da ne nose svoje transparente(male zastave) ekipa, svojih lokalnih mjesta i kvartova.

Ograda će biti popunjena velikim transparentom naše skupine iza kojega svi stojimo.

Svi transparenti(male zastave) koji budu doneseni bit će SKINUTI i ODUZETI!!

- PRIHVAT NA DUGOPOLJU

Preporučeno vrijeme dolaska svim navijačima HNK Rijeka na naplatnu postaju Dugopolje je u 15 sati, što je ujedno i posljednje vrijeme dolaska u kojem se posjetiteljima može osigurati pravovremeni dolazak na stadion. Svi koji budu putovali autobusima bit će upućeni izravno na stadion.

Za sve ostale navijače koji budu putovali neorganizirano, osobnim ili kombi vozilima osiguran je parking kod naplatne postaje Dugopolje te je organiziran prijevoz autobusima do stadiona i natrag.

- NAVIJAČKI KOP

Navijački kop biti će formiran u sektorima C i D, pratite upute vođe navijanja i pokažimo još jednom svima tko je i što je ARMADA."

