ANKETA Pogledajte spornu situaciju u Kranjčevićevoj: Hajduk je oštećen za kazneni udarac?

Hajduk nije uspio pobijediti Lokomotivu u Kranjčevićevoj, uz dva nespretna i rijetko viđena autogola Splićana završilo je 3:3, ali u redovima gostujuće momčadi teško se mire s činjenicom da na kraju susreta nije bio dosuđen kazneni udarac u njihovu korist.

>>> Torcida je stvorila domaćinsku atmosferu u Zagrebu

Naime, igrala se treća od tri minute sudačke nadoknade kad se Stipe Biuk sjurio u šesnaesterac domaćina i pao pri kontaktu s Branimirom Cipetićem. Sudac Tihomir Pejin samo je pokazao na udarac iz kuta, ali potom je čekao provjeru situacije, ali iz VAR sobe je Zdenko Lovrić javio da je sve regularno.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 11.12.2010., Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 19. kolo, NK Lokomotiva - HNK Hajduk. Dambrauskas Valdas, sudac Pejin Tihomir

Prekršaja nije bilo, to nije sporno, no Cipetić je dirao loptu rukom i ostala je procjena da se ne radi o nedozvoljenoj situaciji. Istina jest da je do igranja rukom došlo slučajno, kao što većinom i jest slučaj u nogometnim utakmicama, ali predmet rasprave je da li bi Biuk bez tog diranja lopte rukom imao bolju kontrolu nad njom u opasnoj situaciji.

Procijenite sami i donesite zaključak je li Hajduk oštećen u samoj završnici. Koja je, dojma su gostiji, imala prekratku nadoknadu obzirom da su pala četiri gola i dva su se provjeravala.

