Američki izbornik priznao: Udario sam suprugu, dobrovoljno sam potražio savjetovanje

Izbornik američke nogometne reprezentacije Gregg Berhalter (49), koji funkciju obnaša već četiri godine, otkrio je neugodnu situaciju iz svog privatnog života staru više od tri desestljeća. Naime, tamošnji nogometni savez u utorak je pokrenuo istragu protiv trenera jer je još 1991. godine udario ženu koja mu je kasnije postala supruga, javlja SN.

- Tijekom Svjetskog prvenstva jedna osoba je kontaktirala US Soccer, rekavši da ima informacije o meni koje bi me oborile - očigledan pokušaj da se iskoristi nešto vrlo osobno iz davne prošlosti kako bi došlo do kraja moje veze s američkom reprezentacijom. U jesen 1991. upoznao sam svoju srodnu dušu - rekao je Berhalter.

Obavijestili su svoje obitelji o tome što se dogodilo i više se takvo što nije ponovilo.

- Hodali smo četiri mjeseca kada se među nama dogodio incident koji će oblikovati budućnost naše veze. Jedne noći, dok smo pili u lokalnom baru, Rosalind i ja imali smo žestoku svađu koja se nastavila vani. Postalo je fizički i udario sam je u nogu. Nema isprika za moje postupke te noći; bio je to sramotan trenutak i dan danas žalim. Tada sam se odmah ispričao Rosalind, ali razumljivo je da nije htjela imati ništa sa mnom. Rekao sam roditeljima, obitelji i prijateljima što se dogodilo jer sam želio preuzeti punu odgovornost za svoje ponašanje. Rosalind je također obavijestila svoje roditelje, obitelj i prijatelje. Iako vlasti nikada nisu bile uključene u ovu stvar, dobrovoljno sam potražio savjetovanje kako bih pomogao u učenju, rastu i poboljšanju – jedna od najvrjednijih odluka koje sam ikada donio. Do danas se takvo ponašanje nikada nije ponovilo - ističe.

Foto: JB Autissier Deception des joueurs des USA PULISIC Christian (usa) / BERHALTER Gregg - entraineur / Selectionneur (USA) - Match "Pays-Bas - Etats-Unis" (3-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022), le 3 décembre 2022. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage Match "Netherlands - United States" (3-1) during the 2022 World Cup in Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022), December 3, 2022. Photo: JB Autissier / Panoramic / Bestimage/BESTIMAGE

Priopćenje su se javili i iz Saveza.

- Kroz ovaj proces, američki je nogometni savez saznao za potencijalno neprikladno ponašanje prema više članova našeg osoblja od strane pojedinaca izvan naše organizacije - podijelili su na svojim društvenim mrežama dodajući da istraga također uključuje te optužbe.