Al Nassr je bio neuspješan. Vlada Saudijske Arabije sada pokušava dovesti Modrića u ligu

Luka Modrić (37) odbio je Al Nassr usprkos tome što bi ga prelazak u klub učinio trećim najplaćenijim nogometašem na svijetu. Cristiano Ronaldo nedavno je potpisao upravo za njih i s 200 milijuna eura po sezoni nema igrača koji zarađuje više od njega. Kapetanu hrvatske reprezentacije kvalitetan nogomet očito je važniji od veće plaće, ali Saudijci ne odustaju. Navodno se u sve uključila i njihova vlada.

Žele dovesti što više zvijezda i Modriću su ponudili 30 milijuna eura godišnje samo kako bi prešao u tamošnju ligu. Nakon toga, sam bi si mogao birati klub za koji će igrati. U pitanju je dvogodišnji ugovor, a istu su ponudu poslali Sergiju Ramosu, o čijem je dolasku već bilo priče, kao i osvajaču Zlatne lopte Karimu Benzemi, koji ima 35 godina.

🚨 The Saudi Arabian government have offered Karim Benzema and Luka Modrić €30m-a-year contracts to join their league. 🇸🇦



(Source: @elmundoes) #DeadlineDay