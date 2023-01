U srijedu počinje klupsko SP, Modrić u lovu na 22. trofej s Realom

Utakmicom između egipatskog Al Ahlyja i novozelandskog Auckland Cityja u srijedu, 1. veljače u marokanskom gradu Tangier počinje Svjetsko klupsko prvenstvo. Na FIFA Club World Cupu sudjeluje sedam momčadi, pobjednici najjačih kontinentalnih natjecanja (Real Madrid, Flamengo, Wydad Casablanca, Seattle Sounders, Auckland City), afrički doprvak (Al Ahly), te predstavnik Azije (Al-Hilal).

Klupsko SP počinje prvog dana veljače pretkolom između egipatskog Al Ahlyja i novozelandskog Auckland Cityja. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv prvaka CONCACAF-a Seattlea, a boljeg iz tog dvoboja u polufinalu čeka europski prvak Real Madrid predvođen Lukom Modrićem.

U drugom dijelu ždrijeba je južnoamerički prvak Flamengo koji će u polufinalu igrati protiv pobjednika susreta između marokanskog Wydad Casablance i saudijskog Al Hilala.

#MondayMotivation... the FIFA #ClubWC starts this week! 🏆



Head to @FIFAWorldCup for full updates on the tournament 🏆 pic.twitter.com/VkL9WaAdcm