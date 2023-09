Aco: Sesar je stvorio kemiju, postavio hijerarhiju i ostvario vidljiv pomak

Svjetsko košarkaško prvenstvo stiglo je do svoje najzanimljivije faze, točnije, do zone medalja. A na svakom velikom natjecanju utakmice s najvećim psihološkim pritiskom su upravo one koje sada slijede - četvrtfinalne. A u četvrtfinalima SP-a, za mjesto u polufinalima, nadmetat će se, već u utorak, Srbija i Litva (10.45) i SAD i Italija (14.40) dok su u srijedu na rasporedu ogledi Njemačke i Latvije (10.45) odnosno Kanade i Slovenije (14.30).

A o svemu što je na mundijalu bilo i što predstoji popričali smo s bivšim hrvatskim i brazilskim izbornikom, Ciboninom legendom i donedavnim sportskim direktorom Hrvatskog košarkaškog saveza, Aleksandrom Petrovićem koji je pomno pratio sva zbivanja na Filipinima te u Indoneziji i Japanu.

A kako među osam reprezentacija neće biti nekih ondje očekivanih - Francuske, Australije i branitelja naslova Španjolske - Aco je na početku razgovora naglasio sljedeće:

- Fiba bi ubuduće morala puno više pažnje posvetiti ždrijebu koji je u jednom dijelu bio napućen kvalitetom dok su u drugom dijelu neke jače reprezentacije imale šetnju. U kreiranju skupina bio je veliki kvalitativni dizbalans, trebalo je tu više kvalitativne pravednosti. S jedne strane imate reprezentacije koje gube po 30,40 razlike a onda imate skupinu kojoj su Francuska, Kanada i Letonija među kojima je kreševo do bola.

A u toj skupini stradali su Francuzi koje su mnogi prognozeri vidjeli na medaljaškom postolju.

- Francuska je na ovo Svjetsko prvenstvo došla bez razigravača i tome je platila skupu cijenu, tim više što je jednog dobrog realizatora stavila na tu poziciju pa ni na koju agresivnu obranu nisu imali rješenja. A većina reprezentacija ima dva kvalitetna razigravača koji nerijetko igraju i zajedno.

A taj, nužni, razigravač je Thomas Huertel koji je "zaglavio" jer je prošlu sezonu igrao za ruski Zenit pa mu je zabranjen nastup u francuskoj reprezentaciji.

- Jako me zanima hoće li Francuzi, nakon ovog iskustva, povući tu zabranu s obzirom na to da žele biti konkurentni na predstojećim Olimpijskim igrama kojima su domaćini.

Skupinu prvog kruga, u koju su bile svrstane i Australija i Njemačka, nije prošla niti Finska koja je, naš je dojam, svedena tamo gdje joj je i mjesto unatoč "šušuru" kojeg su stekli na račun prošlogodišnjih pobjeda nad Hrvatskom. Oni koji su znali kako igrati obranu na krilnom-centru Lauriju Markkanenu (u toj skupi i nije nikome zabio više od 27) Fince su i prizemljili.

- Finci su imali skupinu koju nisu ni mogli proći. Nakon što su priredili iznenađenje na Eurobasketu, svi su u pripremi radili skauting na temu Markkanena da bi ga tijekom utakmica davili do iznemoglosti. A nama je čovjek zabio 43 koša a da nismo napravili pošten prekršaj a na SP-u mu suparnici nisu dali da diše. Uostalom, i primjer Finske je bio pokazatelj da one reprezentacije koje se baziraju na jednom ili dva igrača nemaju prolaz. Ovdje su prolazile momčadi koje igraju timsku košarku.

A primjer individualizirane igre u napadu jest i Kanada koja se pojavila u najjačem sastavu kojeg je ikada sakupila, sa sedam NBA igrača.

- Do poraza od Brazila, Kanadu sam smatrao prvim favoritom za finale no onda se kod njih pojavila nevjerojatna nervoza. Bez obzira na sve, oni veliki dio utakmice igraju jedan na pet preko Shaija Gilgeous-Alexandera a protiv Španjolaca su imali sreću da su dobili veliki napadački učinak Dillona Brooksa. Shai igra sjajno no pitanje je kakva bi njegova uloga, u učinkovitost, bila da je tu i Jamal Murray, razigravač NBA prvaka Denver Nuggetsa.

Baš tu utakmicu s kojom su Kanađani kući poslali svjetske prvake Španjolce, Aco je naveo kao primjer vrlo problematičnog suđenja.

- Suci su u prvom poluvremenu najprije oštetili Kanadu za desetak koševa a onda su to isto učinili u nastavku na štetu Španjolske. Štoviše, Španjolska je oštećena na 80:80 s nesviranim prekršajem Brooksa na Abrinesu za dva bacanja već su to vidjeli kao izgubljenu loptu Španjolske. Frustrirajuće je gledati loše suđenje u utakmici tako dobrih reprezentacija i umjesto da uživaš u sjajnoj predstavi ti se uhvatiš u gledanju elementarnih sudačkih pogrešaka. Da sam na mjestu novog predsjednika Fiba World, šeika Al Thanija, već sutra bih zamolio Euroligu da za olimpijske kvalifikacijske turnire i same Olimpijske igre renta 20 najboljih sudaca pa da konačno imamo bolje suđenje.

Osim Fibinih sudaca, za Petrovića su i Amerikanci nemalo razočarenje.

- Razočarali su me iz više razloga. Imaju sjajan stručni stožer jer su uz Kerra tu još i Spoelstra i Lue, dakle trojica iz kruga šest-sedam najboljih NBA trenera. Oni dominiraju ako se uspiju nametnuti obrambeno i da imaju otvoreni teren. Inače, sve im se svodi jedan na pet i ludilo poput Edwardsova protiv Litve koje im nije pomoglo. Štoviše, ovo što im je Litva napravila bila je škola košarke.

Mogu li im priprijetititi i Talijani? I što je to što njihov izbornik Gianmarco Pozzecco ima a stalno ga se osporava za trenersko znanje?

- Od sva četiri polufinala jedino sam uvjeren da će Amerikanci dobiti Talijane. Mislim da Amerikancima više odgovaraju Talijani nego Srbi jer su Talijani nemaju visoke centre pa će ih sve preuzimati i neće im dozvoliti toliko otvorenih šuteva. Inače, Pozzecco potencira kemiju momčadi i svima želi pokazati koliko je to složna skupina igrača, pri čemu ponekad i pretjeruje, no bez razloga ga podcjenjuju. Osim toga, on iza sebe ima trofejnog talijanskog trenerskog lisca Recalcatija i dobar stožer. Uostalom, ako netko izbaci Srbe s dva velika natjecanja zaredom onda tu reprezentaciju treba respektirati.

A reprezentacija Srbije dobila je u četvtfinalu željenog suparnika. No, je li Litva nakon pobjede nad Amerikancima doista poželjnija prepreka od SAD-a?

- Priželjkivali su Litavce dok nisu vidjeli litavsku moć. Možda zvuči heretički no držim da bi im Amerikanci bili lakši suparnik. Utakmica Litva - Srbija će biti najneizvjesniji četvrtfinale jer su svi scenariji mogući a to su reprezentacije slične po konceptu s dobrim peticama i četvorkama. Za nijansu je bolji dojam ostavila Litva, ponajprije zbog načina kako su nadjačali Amerikance.

Kakvi su izgledi Slovenaca da iznenade Kanadu? Je li Luka Dončić izvukao maksimum od svojih suigrača koji nisu ni blizu njegov igrački rang?

- Kanađanima dajem blagu prednost. Kad su Australci krenuli udvajati Dončića on je pokazao da ima povjerenja u suigrače razigravši ih dobrim dodavanjima. Kanađani će zacijelo na Dončiću igrati obranu jedan na jedan, primarno Brooks, možda i Dort, i cilj će im biti da se ostali Slovenci ne razigraju.

Četvrtfinale koji privlači pozornost jest i onaj Njemačke i Letonije koja je po putu pobijedila Francusku, Brazil i Španjolsku.

- Njemačka izgleda moćno što smo vidjeli i na Eurobasketu kada su bili treći a sada su otišli još i korak dalje u igri. Oni su uz Litvu dosad pokazali najviše i impresivno je kako su protiv Slovenije za 30 minuta napravili razliku od 43 koša. Od 11:25 krajem prve četvrtine otišli su na konačnih 100:71. No, Letonija igrao kao u transu i izvela je previše iznenađenja da bi Njemačka bila apsolutni favorit. Oba razigravača im jako dobro čitaju igru, lopta se kreće sjajno i ono što Letonija igra vjerojatno je želja svih trenera.

A želja hrvatskih poklonika košarke je da im reprezentacija nastavi igrati kao ovo ljeto kada je osvojila olimpijski pretkvalifikacijski turnir u Istanbulu na čelu s trenerom (Josip Sesar) koji nije bio njegov prvi izbor u, s pozicije sportskog direktora, traženju novog izbornika.

- Hrvatska je ovo ljeto napravila jako dobar posao i napravljen je veliki pomak. Igrali smo na moderan način, nismo napadali jedan na pet već je lopta cirkulirala, s boka na bok pa bi se napadalo nakon petog-šestog dodavanja kada bi suparnička obrana bila u disbalansu. Osim toga, Sesar je pokazao ono što je danas strašno bitno a to je kemija unutar momčadi a naša se vidjela prostim okom. Momčad je imala jasno podijeljene uloge s time da se među njima znalo tko može iskočiti iz koncepta a da to nitko ne primi za zlo.

Može li Hrvatska 2024. ponoviti olimpijsko ljeto kakvo je bilo 2016. ostvareno tada pod vodstvom našeg sugovornika?

- Prije no što počnemo razmišljati o hipotetskim stvarima bilo bi dobro da se usredotočimo na ono što nas čeka u studenom 2024. godine a to su dvije kvalifikacijske utakmice za Eurobasket s Bosnom i Hercegovinom. A znamo da tada nećemo imati dvojicu, od četvorice, ključnih igrača ovog ljeta Šarića i Zupca. Što se tiče olimpijskih kvalifikacija s obzirom na to da je puno kvalitetnih reprezentacija ostalo bez olimpijske vize za očekivati je, recimo, da će domaćini tih turnira htjeti biti Španjolska i Grčka a može se dogoditi i da sva četiri turnira budu u Europi. Minimum desetak reprezentacija konkurirat će najozbiljnije za ta četiri mjesta na Olimpijskim igrama, od 24 reprezentacije vjerojatno će biti 12 europskih i bit će to kreševo koje će biti teško proći. No, imamo pravo sanjati.

Hoće li se Sesaru dogoditi da u izboru igrača za te kvalifikacije ima višak vrlo kvalitetnih visokih igrača (Zubac, Šarić, Žižić, Branković, Matković, Šamanić...)?

- To može biti pitanje za olimpijske kvalifikacije no taj nam turnir ne smije zamagliti ono što nas čeka u studenom. Ponekad treba biti sofisticiran i biti svjestan da imati nominalno najjače igrače ne znači i najjaču momčad.

Pratio je Aco i domaći prijelazni rok i slaganje momčadi najjačih domaćih klubova.

- Najmanje trauma imao je Zadar koji je, s manjim preinakama, ponovio momčad od lani. Cibona pak potpisuje igrače pa bi to, valjda, trebalo značiti da im je osiguran priljev novca a da je tome tako meni je svojevrsni dokaz potpis Aranitovića koji je bio tražen i od drugih klubova. Jako me zanima kako će Rimac posložiti Split. Poznavajući Rikija, on više voli raditi s mladim nego isluženim igračima no pred njim je veliki posao kako s ukupnom momčadi tako i s ovim našim rubnim reprezentativcima Perkovićem, Ljubičićem, Gnjidićem... Split je momčad koju će biti zanimljivo pratiti. Koliko vidim, pak, Cedevita Junior odlučila se za mlade igrače - zaključio je Petrović koji je, kako sam kaže, trenutno bliži košarkaškoj mirovini nego nekom angažmanu.