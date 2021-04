ABA bajka: Mavra briljirao u pobjedi, Prkačin do rekorda, a Amerikanac kidao dres!

Košarkaši Zadra svladali su Cibonu sa 97:92 (24:21, 33:20, 13:21, 27:30) u zaostaloj utakmici 12. kola ABA lige te su tako i matematički osigurali opstanak u ovom regionalnom natjecanju, što Cibona tek mora učiniti u preostala dva kola.

Za pobjedu Zadrana najzaslužniji je bio razigravač Dominik Mavra koji je završio dvoboj s 33 koša, pet asistencija i pet skokova, pogodivši šest trica iz sedam pokušaja, a tri od njih je postigao u posljednjih tri i pol minute utakmice kad je Zadar preokrenuo zaostatak od četiri koša u pobjedu.

S druge strane je briljirao kapetan Cibone Roko Prkačin s osobnim rekordom u ABA ligi od 38 koševa uz šut 8/12 iz igre, 6/8 za tricu, čemu je dodao i 10 skokova.

Uz Mavru, zasluge za pobjedu Zadra idu i Kodiju Justiceu koji je ubacio 18 koševa, dok je u Ciboni drugi strijelac bio Ivan Novačić s 21 košem.

Zadrani su u prvom poluvremenu bili mnogo bolja momčad, pogotovo u drugoj četvrtini u kojoj su ubacili 33 koša i sa 16 poena prednosti otišli na velik odmor.

Cibona se vratila u trećoj dionici, prepolovila Zadrovu prednost, a potom u završnih deset minuta uspjela doći čak i do četiri koša prednosti (77-81) na 3:37 minuta prije kraja dvoboja. No, zahvaljujući sjajnom Dominiku Mavri Zadar je ipak došao do pobjede koja momčadi Veljka Mršića donosi rasterećenje po pitanju borbe za opstanak uoči posljednjeg kola u kojem će ugostiti Crvenu zvezdu.

Zadar je na devetom mjestu ABA lige s učinkom 9-16 i 34 boda, dok je Cibona sa 8-16 i 32 boda na desetom mjestu. Zagrepčani će još do kraja lige ugostiti Cedevitu Olimpiju (20.4.) u odgođenoj utakmici 23. kola te gostovati kod čačanskog Borca (27.4.), jednog od izravnih konkurenta u borbi za opstanak.

Borac ima 31 bod uz učinak 7-17, Split ima 8-15, a Krka 7-16. Jedna od te četiri momčadi će morati u doigravanje za opstanak u ABA ligi.