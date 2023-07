Zlatni prsten s mnoštvom dragog kamenja pokojnog repera na aukciji prodan za rekordnih milijun dolara

Zlatni prsten s rubinom i dijamantima u obliku krune kojega je slavan reper Tupac Shakur nosio na svom posljednjem javnom pojavljivanju prodan je za milijun dolara na aukciji u New Yorku u utorak. Pobjednička ponuda bila je znatno iznad Sotheby'sove procjene između 200.000 i 300.000 dolara i postala je najvrjedniji prodani hip-hop artefakt, objavila je aukcijska kuća.

Američki reper nosio je prsten na svom posljednjem javnom pojavljivanju na dodjeli MTV Video Music Awardsa 4. rujna 1996. godine. Samo nekoliko dana kasnije, 13. rujna, repera je ubio neidentificirani napadač u pucnjavi iz vozila u Las Vegasu. Imao je 25 godina.

Shakur, čiji hitovi uključuju "California Love", dizajnirao je prsten u nekoliko mjeseci, objavio je Sotheby's. U tome mu je pomogla kuma Yaasmyn Fule koja je stavila prsten na prodaju.

Shakur je bio pod utjecajem političkog manifesta "Vladar" talijanskog filozofa Niccola Machiavellija iz 16. stoljeća. Pročitao ga je dok je bio u zatvoru zbog optužbi za seksualno zlostavljanje.

Dizajnirao je prsten po uzoru na krune srednjovjekovnih europskih kraljeva, dodao je Sotheby's. Na prstenu je ugravirano "Pac & Dada 1996.", što se odnosilo na njegovu djevojku Kidadu Jones. Zlatni prsten u obliku krune optočen je manjim dijamantima, a u središtu se nalazi nebrušeni rubin kojega okružuju dva brušena dijamanta.

Prodaja je bila dio namjenske hip-hop aukcije kojom se obilježava 50 godina žanra u kolovozu ove godine. Shakur se smatra jednim od najvećih repera svih vremena s prodanih 75 milijuna ploča. Bio je središnja figura hip-hop scene zapadne obale sa sjedištem u Los Angelesu koja se sukobljavala s rivalskim reperima istočne obale u New Yorku.

Njegov ubojica nikad nije pronađen, a već dugo kolaju teorije o tome tko je odgovaran za njegovu smrt. Šest mjeseci nakon njegovog ubojstva, ubijen je reper s istočne obale, Christopher "The Notorious BIG" Wallace. Mnogi vjeruju da su njihova ubojstva posljedica rivalstva njihovih glazbenih izdavača, Death Rowa iz Los Angelesa i Bad Boy Entertainmenta iz New Yorka. No neki povjesničari glazbe kažu da je podjela između zapadne i istočne obale SAD-a preuveličana iz komercijalnih razloga. Policija Las Vegasa pretražila je prošlog tjedna jednu kuću u sklopu istrage ubojstva Shakura.

