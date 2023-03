'Zlatna djevojka' Dona priznala: 'Bila sam prevarena u bivšem braku pa mi treba vremena da zavolim'

Ivanova 'zlatna djevojka' Dona posljednja je došla na njegovu farmu u showu 'Ljubav je na selu'. Totalno je pao na njezin šarm, a kako je rekao, zaljubio se na prvi pogled. Toliko je očaran da joj je dao samostalnu sobu, odnosno Gabrijela i Vanja dijele prostor, dok je Dona njegova kraljica. A kako na cijelu situaciju gleda 'zlatna djevojka' Dona, otkrila je u intervjuu za RTL.hr.

- Ivan je dobar momak, trudi se da nam bude lijepo kod njega na farmi, pristojan je, ali trebam provesti više vremena s osobom kako bi ju bolje upoznala. Nisam nikad vjerovala u ljubav na prvi pogled, tako da me to malo šokiralo. neugodno mi je radi drugih cura jer bi htjela da Ivan pruži šansu i drugim curama, bez obzira na to što sam ja došla kao zlatna djevojka - kazala je Dona i priznala da nije zaljubljena.

- Drago mi je i paše mi njegova pažnja, ali da sam se zaljubila, nisam. Ne mogu se ja zaljubiti preko noći. Gabrijela i ja se odlično slažemo, stvarno smo si kliknule. Vanja mi je dobra, nemamo neki poseban odnos, ali se ni ne svađamo. Dok se družimo međusobno ne pokazuju nikakvu ljubomoru, a pričaju li iza leđa, to ne znam - dodala je zlatna djevojka, inače majka dvoje djece.

- Imam dvije curice, mlađa je 7 godina, a starija 14. Mlađoj sam rekla tek kasnije da se prijavljujem, a sa starijom sam se posavjetovala da vidim kakvo je njezino mišljenje o tome i obje su me podržale. Ja sam bila prevarena u bivšem braku tako da sam sada nesigurna i treba mi duže da se opustim i dam šansu nekome, ali mislim da je moguće pronaći ljubav u showu - kazala je Dona.

Iako mu srce kuca za Donu, Ivan se slaže i sa ostalim djevojkama. Vanja, Gabrijela i Dona u sinoćnjoj emisiji svjedočile su radovima u njegovoj radioni, a najbolje se na tokarskom stroju snašla Gabrijela.

Nakon rada, red je došao i na zabavu pa je Ivan pred svaku djevojku stavio dvije kremšnite, koje su bez ruku morale pojesti. Budući da je Dona alergična na kremšnite, Ivan je pred nju stavio breskve. Vanja nije bila oduševljena. "Ovo stvarno nije u redu", rekla je i dodala da joj je igra ponižavajuća. Budući da je izbila pobuna zbog kremšnita, Ivan je na kraju odustao.

Veselo je bilo i kod Milka, koji je damama priredio sjajnu peku, a potom i obrok u prirodi. Ana je zbog tlaka i zdravlja zagrizla rajčicu, a najeo se i ostatak ekipe. "Super je on čova, što se tiče atmosfere i svega što nam priređuje na imanju - ja uživam", poručila je Jasna. Uz Anine pošalice i prisjećanja na život u Njemačkoj, ekipa se dobro zabavila i nasmijala, a potom su svi zajedno i zaplesali.

"Sve si poene dobila, duboko mislim što ću učiniti. Da tako dobro pjevaš, da si tako okretna, fascinirala si me", rekao je Milko Ani nakon zabave. "Samo što nije skočila na mene, bila je presretna, nemaš pojma", komentirao je potom. Povjerila je Milku Ana da je imala težak životni put, a on je tu iskrenost i pohvalio.

