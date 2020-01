Žena Dinamovca završila na operaciji: 'I dalje sam dosta krvava, nisam mogla sama'

Supruga Dinamovca Izeta Hajrovića, Leyla Hajrović sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila da se podvrgnula manjem zahvatu uklanjanja ateroma s tjemena. Naime, blogerica je otkrila da se na operaciju odlučila nakon gotovo tri godine, a ateromi su joj uklonjeni pod lokalnom anestezijom.

- Ja to već imam skoro tri godine i bila sam već jednom kod doktora da to pokažem i tada mi je doktorica rekla da, ako me ne boli i ako me ne smeta, da to ne diram. Ako bi to raslo dalje i ako bi počelo da me boli onda se to treba odstraniti - objasnila je Leyla pratiteljima u Instagram storyjima.

Foto: Screenshot

- Sva tri su bila na tri različita mjesta i meni je to počelo rasti, a s vremenom me počelo i boljeti - dodala je i priznala da se uvijek bojala toga i dvoumila zbog toga što liječnici moraju obrijati taj dio glave, no rekla je kako je sve prošlo u najboljem redu te da se skoro ništa ne vidi, osim što joj je kosa malo bila krvava.

- To je sada još malo krvavo. Prvo su mi dali injekciju na svaki aterom pa smo sačekali minutu i onda su mi to obrijali, a potom u tri reza jednostavno odstranili i zašili s iglom i koncem - pojasnila je detalje.

- Meni je kosa dosta krvava jer ne smijete kosu prati pet dana najmanje, meni je mama pomogla da to sa strane malo operem jer nisam mogla sama - rekla je.

Dodala je i da konce mora izvaditi za 14 dana te da ju zahvat ništa nije bolio, a svima koji to imaju kao i ona, poručila je da se ne trebaju bojati te da se obrate doktoru.