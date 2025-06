Zbog ozloglašenog repera je završila u lisicama, sportaš ju nije htio oženiti, a od najveće ljubavi se razvela nakon 2 godine

Trailer za mjuzikl "Poljubac žene pauka", čija je glavna zvijezda Jennifer Lopez, ugledao je svjetlo dana, a njezina vojska obožavatelja joj, na temelju kratkog isječka, već predviđa nominaciju za Oscara. Riječ je o filmskoj adaptaciji romana Manuel Puiga iz 1976. godine, premijerno prikazanoj na Sundance Film Festivalu u siječnju ove godine, a u kinima se očekuje 10. listopada. Američka glumica i pjevačica opisala je radnju filma kao priču o ljubavi i prihvaćanju, nemogućim okolnostima i viđenju ljudskosti u drugima te o zaljubljivanju, ne u ono kako netko izgleda izvana, već u ono što je iznutra.

Ipak, kada je riječ o izgledu, Jennifer Lopez već desetljećima važi za jednu od najljepših žena na svijetu, a njeno ime gotovo je postalo sinonim za vječnu mladost. Kada se danas pogleda njezino lice, teško je povjerovati da latino diva korača šestim desetljećem života. Sa svakim novim pojavljivanjem na crvenom tepihu ili društvenim mrežama, postavlja se isto pitanje: kako je J. Lo zaustavila vrijeme kada je starenje u pitanju?

No, ona je odavno prestala biti "samo" lijepo lice: smatra se ikonom ženske snage, latino ponosa i neumorne radne etike. Osim zabavne industrije, izgradila je carstvo kroz modnu liniju, parfeme i producentsku kuću. Jennifer Lopez je primjer osobe koja je, zahvaljujući upornosti i talentu, ostvarila globalni uspjeh unatoč skromnim počecima. Sve što danas ima, sav uspjeh koji je postigla, Jennifer Lopez može zahvaliti isključivo i jedino sebi te svojoj upornosti. Na ostvarenju svog sna, koji nije došao preko noći, radila je predano od najranijeg djetinjstva.

Rođena 24. srpnja 1969., odrastala je u New Yorku, na vrućem betonu Bronxa, među grafitima, prometom i glazbom koja je neprestano odzvanjala iz zgrada. Pravim imenom Jennifer Lynn Lopez, ona je kći portorikanskih roditelja koji su u Sjedinjene Države došli u potrazi za boljim životom.

U skromnom domu, gdje se hrana nikad nije rasipala, ali se ljubav prema glazbi i radu prenosila kao obiteljsko naslijeđe, Jennifer je, uz svoje dvije sestre, naučila što znači disciplina. Otac joj je bio računalni stručnjak, a majka odgojiteljica u vrtiću, koja je vjerovala da će njezina djeca dostići više nego što su ona i njen suprug ikada mogli. Vjerovali su da se takav cilj dostiže strogim nadzorom. "Često su nam govorili: 'Nitko ne smije pušiti, piti ni širiti noge'", opisala je jednom kućni odgoj.

Kako bi je držali dalje od lošeg društva, roditelji su joj dopustili da pjeva u zboru katoličke škole koju je pohađala, trenira ples, gimnastiku, atletiku, tenis i softball. Tri sestre odrastale su u malenom stanu, a majka ih je stalno poticala da jedna drugu zabavljaju glumeći, plešući i pjevajući, no odrastanje je imalo i teške trenutke. Odnos s majkom je često znao biti problematičan, a u Netflixovu dokumentarcu "Halftime" otkrila je da ju je mama znala "prebiti", ali i da su s godinama razvile bolji odnos nego dok je bila dijete.

U srednjoj je školi, zbog oblika i građe tijela, dobila nadimak La Guitarra, odnosno gitara, a pred maturu je počela dobivati i prve prilike, među kojima je bila uloga u niskobudžetnom filmu "My Little Lady". Iako je upisala studij prava, od njega je odustala jer je željela ostvariti svoj san, što nisu odobravali njezini roditelji.

Nakon svađe s roditeljima, sa 18 godina izbacili su je iz kuće, nakon čega se odselila na Manhattan. Danju je radila u jednoj odvjetničkoj firmi, a noću plesala po klubovima. Bez obzira na planetaran uspjeh u kojem danas uživa, Lopez je otkrila kako se zbog odrastanja u malenom domu u Bronxu bez znanja o biznisu, kao i šoubiznisu osjećala manje vrijednom. "Uvijek sam se osjećala kao da nisam ta koja treba biti u prostoriji. To je djelomično zato što sam Portorikanka koja živi u Bronxu, a ujedno i žena. Znate na što mislim? Nisam rođena u bogatoj obitelji. Nikoga nisam poznavala u industriji. Samo sam izašla i rekla: 'Je*i ga.' Pokušat ću. Pokušat ću dospjeti ovdje", rekla je danas jedna od najbogatijih glumica i glazbenica svijeta.

Tek 1990. dobila je ulogu u Foxovoj komediji "In Living Color", potom je dvije godine bila prateća plesačica Janet Jackson, a pojavila se i u njezinu spotu "That's The Way Love Goes". "Nakon mog dolaska u Los Angeles, na vrata su mi pokucale baka i teta koje su htjele provjeriti kako živim. Nisam imala namještaj i spavala sam na podu, no kad se danas toga sjetim, zapravo je bilo divno", rekla je. Onda je stigla 1997. godina, koja joj je donijela puno toga. Odigrala je ulogu Selene u istoimenom filmu o meksičko-američkoj pjevačici čija je karijera tragično prekinuta. Jennifer je udahnula život u tu ulogu s tolikom dubinom i emocijom da su kritičari ostali bez daha. Bila je prva latinska glumica koja je zaradila milijun dolara za jednu filmsku ulogu. Više nitko nije sumnjao u nju.

Osim što je za ulogu u ovom filmu bila nominirana za Zlatni globus u kategoriji najbolje glumice, upoznala je i svog prvog supruga Ojanija Nou, konobara u restoranu u Miamiju. Na zabavi nakon završetka snimanja "Selene", Ojani je zgrabio mikrofon i pred svima predao Jennifer dijamantni zaručnički prsten. Ona je pristala pa se par vjenčao iste godine, ali i razveo u siječnju 1998. godine. Iako su se isprva rastali u prijateljskim odnosima, naknadno ga je Lopez i tužila kako bi spriječila da izda knjigu i objavi detalje iz njihova privatnog života i braka.

No, "Selena" je bila tek početak. Dvije godine kasnije, Jennifer je svijetu pokazala još jednu svoju stranu - onu glazbenu. Debitantski album "On the 6" odmah se probio među deset najprodavanijih u SAD-u. Album je inspiriran podzemnom željeznicom broj 6 kojom je J.Lo putovala na posao u Castle Hill i uključuje hitove poput "If You Had My Love", "Waiting for Tonight" te pjesmu na španjolskom jeziku "No Me Ames" kojom je osvojila dvije nominacije za Grammy u kategorijama najbolji pop duet ili sastav s vokalom te najbolji videospot. Pjesme su se vrtjele na radiju, spotovi su gorjeli na MTV-u, a J.Lo je postala novo ime koje se više nije moglo ignorirati.

Nije prošlo mnogo, a Jennifer Lopez je dominirala svime - filmom, glazbom, modom. Njezini nastupi su bili energični, njen stil prepoznatljiv, a njeno ime sinonim za snagu latino žene koja je uspjela u svijetu gdje su joj rekli da neće. Jennifer Lopez je glumila u više od 30 filmova, a njezin talent za kombinaciju glume, plesa i karizme čini je jedinstvenom u Hollywoodu. Tijekom filmske karijere ostvarila je niz zapaženih filmskih uloga u različitim žanrovima - od drama i romantičnih komedija do akcijskih trilera. Njezine uloge pokazuju nevjerojatnu svestranost - od romantičnih junakinja do opasnih žena koje znaju kako se boriti.

Godinu dana nakon "Selene", 1998. zaigrala je s Georgeom Clooneyjem u kriminalističkom trileru "Daleko od očiju", u kojem je tumačila ulogu agentice Karen Sisco, a taj film je hvaljen zbog snažnih dijaloga i odlične kemije između glavnih likova. Slijedila je 2000. godina i znanstveno-fantastični triler "Ćelija", gdje je igrala psihologinju koja ulazi u um serijskog ubojice. Film je vizualno bio vrlo upečatljiv i pokazao njezinu spremnost za zahtjevnije, mračnije uloge.

Jennifer se zatim okrenula romantičnim komedijama koje su joj donijele veliku popularnost. U filmu "Vjenčanje iz vedra neba" (2001.) glumila je Mary Fiore, organizatoricu vjenčanja koja se zaljubljuje u mladoženju, a u "Dogodilo se na Manhattanu" (2002.) igrala je Marisu Venturu, sobaricu koja se slučajno upušta u romansu s bogatim političarom.

U filmu "Jeste li za ples?" (2004.) pojavila se kao učiteljica plesa uz Richarda Gerea, dok je u komediji "Za sve je kriva svekrva" (2005.) glumila buduću snahu Jane Fonde u napetom odnosu punom humora. U biografskoj drami "Kralj salse" (2007.), Jennifer je tumačila suprugu legendarnog plesača salse Hectora Lavoea, kojeg je glumio njezin tadašnji suprug Marc Anthony.

Povratak trileru ostvarila je 2015. u filmu "Dečko iz susjedstva", gdje je igrala učiteljicu u opasnoj vezi s mnogo mlađim susjedom. Jedna od njezinih najhvaljenijih uloga stigla je 2019. u filmu "Prevarantice s Wall Streeta", gdje je glumila Ramonu Vegu, iskusnu striptizetu koja predvodi skupinu žena u prijevarama protiv bogatih klijenata s Wall Streeta. Za ovu je ulogu dobila pohvale kritike i nominacije za brojne nagrade.

U romantičnoj komediji "Ti si taj" iz 2022. godine tumačila je slavnu pjevačicu Kat Valdez koja se iznenada udaje za potpunog neznanca iz publike, kojeg glumi Owen Wilson. Jedna od novijih zapaženih uloga bila je 2023. godine u akcijskom trileru "Majka", u kojem glumi bivšu plaćenicu koja se vraća kako bi zaštitila svoju kćer od opasnosti.

U međuvremenu, privatni život joj je bio na naslovnicama gotovo koliko i karijera. Dok je snimala spot za pjesmu s debitantskog, platinastog albuma, upoznala je repera Seana Combesa tada poznatijeg kao Puff Daddy, a danas kao P. Diddy. Veza im je bila turbulentna. U prosincu 1999. Diddy je svoju djevojku doveo u njujorški noćni klub i ondje se potukao s grupom muškaraca. Zajedno su pobjegli u Diddyjevu autu, a policija ih je slijedila. Kada su ih zaustavili, ispod prednjeg sjedala pronašli su ukradeni pištolj zbog čega je Jennifer provela 14 sati u policijskoj postaji privezana lisicama.

Optužnicu su podigli samo protiv problematičnoga glazbenika, a J. Lo je na suđenju svjedočila u njegovu korist. Da mu je sve oprostila, potvrdili su 2000. godine kada su zajedno došli na dodjelu Grammyja, a ona je nosila danas već kultnu Versaceovu haljinu s dubokim dekolteom. Godinu poslije, na radost obitelji i obožavatelja, J.Lo je prekinula vezu s incidentnim reperom.

Dvije godine nakon debitantskog albuma stigao je i novi, jednostavnog naziva "J.Lo" s kojeg je pjesma "My Love Don't Cost a Thing" postala svevremenski hit. Na snimanju spota za tu pjesmu upoznala je plesača Crisa Judda koji je već u rujnu 2001. postao njezin drugi suprug. No kako su se ishitreno vjenčali, tako su se brzo i razveli nakon godinu dana.

Baš kao što je doživjela padove u vezama, često je i na poslovnom planu bila neuspješna ili se barem tako u filmskoj industriji mislilo, premda je bankovni račun pokazivao suprotno. Tada su izišli njezini filmovi "Sad je dosta" i "Anđeoske oči" koje je kritika dočekala na nož. Isti tretman imao je i film "Gigli" na čijem je setu upoznala budućeg zaručnika Bena Afflecka. Tada je počela era Bennifer o kojoj mediji nisu prestajali izvještavati.

Tada je 2002. oskarovac kleknuo pred divu s prstenom vrijednim nevjerojatnih 1,2 milijuna dolara. Vjenčanje se trebalo održati sljedeće godine, ali otkazano je tik prije obreda jer je dio javnosti, kako je izjavila, mislila da ona nije prava osoba za Bena. Obožavatelji para diljem svijeta mjesecima su bili neutješni zbog njihova prekida.

Nakon prekida s Affleckom bila je tek kratko utučena, jer je samo četiri mjeseca kasnije počela vezu s tadašnjim prijateljem i kolegom Marcom Anthonyjem koji je godinama, nakon kratke veze 90-ih, bio zaljubljen u nju.

Za njega se udala 2004. u najvećoj tajnosti, a u studenom 2007. njihova sreća nije mogla biti veća jer su s obožavateljima mogli podijeliti najvažniju vijest - da očekuju prinovu, točnije, prinove. U veljači 2008. supružnici su dobili blizance Emmu i Maxa, koji su upotpunili njihov život, no njihov brak ipak nije izdržao.

Nakon bračnog kraha bila je u vezi i s plesačem Casperom Smartom, reperom Drakeom zbog kojeg se posvađala s kolegicom Rihannom, a 2017. strastveno se zaljubila u šest godina mlađeg igrača bejzbola Alexa Rodrigueza i u tajnosti planirala svoje četvrto vjenčanje do kojeg nikada nije došlo. I te zaruke su prekinute, ali vrlo brzo u njezin je život ponovno ušetao muškarac njezinih snova - Ben Affleck. No, ni "repriza" nije potrajala.

Ipak, pokazala je svijetu da je moguće biti i snažna žena i brižna majka, i umjetnica i poduzetnica. Osnovala je vlastitu produkcijsku kuću, izbacila vlastite parfeme, linije odjeće i nastavila pomicati granice za latino zajednicu u Hollywoodu. Bila je domaćin Super Bowla, a koliki je utjecaj Jennifer Lopez govori i podatak da ju je Forbes prije nekoliko godina proglasio najutjecajnijom slavnom osobom, ali i najmoćnijom ženom na svijetu.

Ona je dokaz da porijeklo nije prepreka, već temelj i da snovi djevojčice iz Bronxa mogu postati stvarnost ako se ne odustane nikad. Pjevačica, glumica, plesačica i aktivistica - sve je to Jennifer Lopez koja nakon tri desetljeća karijere i dalje osvaja svjetske pozornice i filmska platna i ne planira stati, a kako i bi kada živi svoje najljepše godine. Sada, s navršenih 55 godina, može reći da je ostvarila apsolutno sve što je poželjela.