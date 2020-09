Žanamari pokazala gaćice, u komentarima se odmah javio njezin suprug

Pjevačica Žanamari Perčić često na Instagramu objavljuje fotografije zanimljivih modnih kombinacija. Sada je odlučila malo počastiti fanove pa je otvorila kimono i pokazala gaćice.

- Mislite li da možemo letjeti? E pa ja mislim. Ja letim! -napisala je uz objavu. odmah je dobila mnoštvo lajkova i komentara. jedan od njih bio je i od supruga Marija: “Ajde se ti prizemlji pa da odemo na ručak”, napisao je.

Foto: Instagram

Podsjetimo, pjevačici vrijeme u izolaciji bilo je dobra škola i otkrila je koje je to vještine svladala u zadnjih mjesec dana, ali otkrila je i je li joj se ovo vrijeme provedeno kod kuće odrazilo na kilaži.

- U ovoj izolaciji sam... naučila napraviti gel nokte i ofarbati si kosu... zamijenila dan za noć... napravila novu pjesmu i spot #APOKALIPSA... trenkala po kući... popila vitamina za 6 života... sprijateljila se s ljudima iz cijelog svijeta... pojela galon čokolade, al’ nekim čudom se nisam udebljala... pogledala kompletan @ozark @loveisland #toohottohandle @loveisblindnetflix ... navukla se na @deezer ... šetala šumama i gorama više nego ikad u životu... naučila bar 10 novih igara s Gaby... uvjerila se po milijunti put da imam najboljeg muža na svijetu... istražila i pronašla neke nove online poslovne prilike... Uglavnom svega pomalo, ali život definitivno više neće biti isti. Na nama je hoćemo li iz ovog izaći jači, pametniji i suosjećajniji ili ćemo dozvoliti da nas uništi psihofizički. Ja biram ovo prvo! Nema predaje - napisala je Žanamari Perčić. U intervjuu koji nam je nedavno dala rekla je kako je kod kuće sebi napravila fitness kutak i svaki dan je vježbala i bila joj je to dobra terapija za tijelo i dušu.

- Uvijek sam na trening išla u teretanu jer me okolina puna ljudi nabrijanih na fitness i zdrav život motivira, a kući mi se teže motivirati. Dodajte na to još trenutnu neizvjesnu situaciju i dosta lako mogu proći tjedni, a da se niste pokrenuli. Odlučila sam to sebi ne dozvoliti.