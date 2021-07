Za kritičare je sami vrh hip-hopa u Hrvatskoj, a novim singlom je to i dokazao

Da samo za početak dočaramo kreativnost našeg sugovornika, evo vam nekoliko njegovih stihova: "gledaju me krivo kao Sučević-Međeral", "moraš me platiti ja sam Arena Sport" i "nosim Air Max kao maloljetni Srbi". Iako je već godinama jedan od najsvježijih i najunikatnijih izvođača na domaćoj glazbenoj sceni, šibenski reper Bore Balboa (Ivan Španja) zapravo tek kreće u znatnu uzlaznu putanju svoje karijere. Izvođač čije ste stihove mogli slušati još tamo od početka prošlog desetljeća, kad je surađivao s izvođačima poput High5 grupe, potpuno ozbiljno se posvetio vođenju profesionalne solo karijere, a nakon što je njegov posljednji album jedan od najbolje ocijenjenih hrvatskih albuma posljednjih godina, najavnim singlom za novi projekt nije razočarao. Dapače.

Bore je nakon svih uspjeha u prethodnim projektima s novim singlom "Mamadou", koji je izašao jučer, porušio granice hrvatskog modernog hip-hopa. Za uistinu jedinstven instrumental je zaslužan Niko Belamarić umjetničkog imena Rich Trapattoni, a za spot visoke produkcije su se pobrinuli Patrik Vuković i Mario Podrug (Divvisual). U izradi i logistici su sudjelovali i pomogli Dario Brkić, Jan Kapetanović i Tin Šemnički.

- Poanta pjesme je da na neki način prezentiram kako to izgleda uspjeh. Jedan stih u pjesmi mi je "gledam kako od jedne kune činim dvije" i mislim da se dosta ljudi može s tim poistovjetiti jer, htjeli ili ne htjeli, dosta nas živi na taj način - počeo je Balboa, pa nastavio objašnjavati pjesmu kroz svoju prizmu:

- Dosta važnosti polažem u to da nemam nikakvog menadžera kao što i kaže moja mala izdavačka kuća Fallo da Sollo, u prijevodu s talijanskog "učini to sam". Sa svakim projektom trudim se financirati svoj idući projekt. Znam da će napredak ići sporije, ali je autentičan. Sve što uspijem zaraditi od pjesama ulaže se u nove pjesme, spotove i projekte. Želim da to u budućnosti bude na razini nekog stabilnog i održivog razvoja. Nadam se da će ova pjesma i kod slušatelja pobuditi tu neku želju da se za sve moguće izbore sami i da shvate da mogu imati odlične rezultate ako se trude i ako se okruže s dobrim i vrijednim ljudima. Ako ću ikad za neku svoju stvar nekog pilati da me sluša, to će biti ova - rekao je Bore za svoj novi hit-singl.

Budući da ti je karijera počela na temelju dosta parodije, humora i reperskog pretjerivanja, je li Bore Balboa neka pojava ili si to stvarno ti kao Ivan?

- Što vrijeme više ide, Bore Balboa i ja kao Ivan postajemo sve sličniji. Počelo je kao zezancija, napola Rocky Balboa, napola Bore Lee (op. a. parodijski borilački glumac iz Sinja). U samim počecima uopće nisam htio ni pokazivati lice jer sam repao o jako prljavim stvarima. Svakom novom pjesmom i spotom počeo sam više raditi tekstove kojih mi se, hajdemo reći, ni mater ne bi sramila pa je to tako prirodno išlo od neke parodije do mene kao osobe u civilu. Najviše je razlog tome što sam stariji, zreliji i ozbiljnije shvaćam glazbu. Nije to više neki alter-ego, stopilo se to sve u jedno, a vidim da to i slušatelji shvaćaju.

Foto: Patrik Vuković

Budući da si dio nove škole repa, kako gledaš na često mišljenje hrvatskih konzumenata glazbe da trap kao modernija inačica rap glazbe manje vrijedi od onog starog, klasičnog rapa. Je li to samo predrasuda ili nije?

- Definitivno je predrasuda jer možeš naći milijun primjera gdje to nije točno. Danas više stvarno nije važno repa li netko preko boom bap ili trap instrumentala, jer se to može miješati i kombinirati. Možeš pronaći kvalitetne i sadržajne tekstove i u jednom i u drugom podžanru repanja. Nema potrebe toliko ograničavati jedno od drugoga jer je hip-hop prebogat žanr. Što se tiče repera iz devedesetih, vidim da je mnogima drago što je rap u ovoj trap eri dobio toliko na popularnosti i što je cijeli žanr otišao gore.

Kako gledaš na priču "prodao si se" koja je u repu puno izraženija nego u bilo kojem drugom žanru?

- Rep je kroz svoju povijest povezan s ulicom, sa stilom života u kojem puno ljudi nije imalo lipe pa je vjerojatno zbog toga izraženija ta predrasuda kad netko uspije doći do novca i zarade od glazbe. Ali gledaj, nisam ja odrastao na ulicama New Yorka, odrastao sam u svojoj kući s normalnom obitelji i normalnim djetinjstvom. Dobar primjer je naš najpoznatiji reper danas Hiljson Mandela kojem svi viču da se prodao, a s time se uopće ne slažem. Mislim da je čovjek pretalentiran da taj talent ne bi iskoristio, i još važnije, mislim da on uživa i u svim ovim novim pjesmama koje radi. Nije on time nikoga oštetio i nema mu nitko pravo ništa govoriti. Ljudi moraju shvatiti da izvođači ne žele raditi stalno iste stvari i da vole eksperimentirati i biti kreativniji, ne želi njih nitko kao obožavatelje iznevjeriti.

Smatraš li da popularna hrvatska glazbena scena sporije prati trendove od velikih zemalja, pa čak i nekih zemalja u susjedstvu, poput Srbije?

- Slažem se. Kad jedan trend globalno već prestane biti kul, mi ga tek onda krećemo prihvaćati. Ne mogu reći da toliko pratim našu mainstream glazbenu scenu da bih dao konkretan odgovor, ali da, čini mi se da malo kasnimo i kaskamo za ostatkom svijeta.

Koliko je u današnjem glazbenom okruženju važno pravilno vođenje društvenih mreža?

- Nije važnije od glazbe, ali je jako bitno, jedna od krucijalnih stvari. Ako znaš kako se boriti i driblati s algoritmima koji nisu toliko jednostavni za proučiti, dobro ćeš se progurati. Nemam potrebe stavljati na Instagram što sam jeo ili slično jer mi već dosta vremena oduzme odgovaranje na poruke slušatelja, a stvarno im svima volim odgovoriti i održavati taj dobar odnos. Najmanje što mogu učiniti za njih je odgovoriti im na poruku.

Foto: Patrik Vuković

Da se vratimo malo baš na glazbu, tvoj posljednji album Mercedes City iz prošle godine dobio je iznimno dobre ocjene glazbenih kritičara koji su inače jako oštri. Mnogi su ga stavili i u Top 5 hrvatskih albuma 2020. godine. Kakva je tvoja reakcija na tu pozitivnu povratnu informaciju stručnjaka?

- Dobar je osjećaj jer si odmah potvrdim "aha, nisam lud, nije samo meni ovo bilo dobro". I da su bile loše kritike ne bi me to bacilo dolje, ali naravno da ove stručne recenzije dignu samopouzdanje i daju još motivacije za dalje, ali stvori to i neku odgovornost i zdravi pritisak za nove projekte. Sad s idućim stvarima ne smijem uprskati, ali ne smijem ni zaboraviti na svoje lojalne slušatelje koji su tu od prvog dana i jako su inteligentna publika.

Imaš jako puno utjecaja njemačke hip-hop glazbe u svojim pjesmama, na pjesmi Emily Ratajkowski si i jedan cijeli vers odrepao na njemačkom jeziku. Odakle dolazi taj sav utjecaj?

- Rođen sam u Njemačkoj i moji su dugo tamo radili i živjeli, a i dobar dio rodbine mi je još uvijek tamo. Nekako slučajno sam od rođenja ubačen i upoznat s tom kulturom. Dobro znam njemački jezik, ali tek od 2016. godine sam počeo slušati njemačke repere i neke elemente iz njihovih pjesama ubacivati u svoje stvari, naravno na svoj način. To su izvođači poput RAF Camore, Bonez MC-a, 187 Strassenbande i to je sedamdeset posto onoga što slušam, a od drugih stranih izvođača daleko najveći utjecaj je na mene imao Lil Wayne.

Prije dvije godine jedan od najpopularnijih balkanskih izvođača Rasta je za tebe rekao da si po njemu najbolji hrvatski reper i ta izjava je široko odjeknula. Kako je izjava utjecala na tebe i tvoju karijeru?

- Prva reakcija mi je bila "brate, na temelju čega je on to zapravo rekao?", jer tada nisam imao puno kvalitetnih pjesama. Ako je to već tada rekao, pomislio sam si da će mu se ove nove stvari još više svidjeti. Dosta je to bilo nadrealno, ali u tom trenutku sam dobio još više motivacije za ozbiljnijim bavljenjem glazbom. Još se lijepo i pristojno javio čovjek i malo smo popričali na društvenim mrežama.

Znači li to da slijedi neka suradnja s Rastom?

- Još mislim da nisam u poziciji da bih tražio suradnju s njim, ali stvarno cijenim njegovu glazbu i volio bih jednog dana napraviti pjesmu s čovjekom. S druge strane, nema potrebe za žurbom, takve suradnje moraju doći prirodno i mora biti pravo vrijeme za njih.

Foto: Patrik Vuković

Za kraj, zašto bi čitatelj Večernjeg lista, koji je prvi put naletio na tebe, trebao poslušati pjesmu Bore Balboe?

- Prvenstveno zato što ne mislim da sam važniji od ljudi koji mene slušaju i zato što se kroz svoju glazbu trudim biti originalan i humorističan. Možda se nekome u samom početku neće svidjeti taj moj humor jer imam i prljavijih tekstova, ali vjerujem da će im se svidjeti moje reference na nešto što u tom trenutku nisu očekivali. Teško je definirati sam sebe, ali evo, ako netko već sluša domaći hip-hop, u mojoj glazbi će sigurno dobiti nešto što nitko drugi ovdje ne radi - zaključio je Bore Balboa.