Voditeljica podijelila zastrašujuću snimku vatrogasaca kako gase požar na njezinoj novoj kući: 'Nezgoda s obnovom'

Britanska voditeljica Laura Hamilton (40) pratitelje na Instagramu je obavijestila kako je na njezinoj novoj kući izbio požar zbog čega je hitno morala pozvati vatrogasce koji su, srećom, vatru brzo ugasili. Na toj društvenoj mreži podijelila je zastrašujući snimak svoje nove nekretnine u plamenu dok su se vatrogasci borili da ugase veliki požar.

"Errr... Samo mala nezgoda s obnovom jutros, i vatrogascima koji su stigli u pomoć", napisala je voditeljica uz snimku.

Foto: Instagram

TV zvijezda tek se početkom ovog mjeseca uselila u prostrano novo imanje te je posljednjih tjedana naporno radila na obnovi i eksterijeru novog posjeda, ali čini se kako će krenuti u novu obnovu.

Nakon što se uselila u svoj novi dom ovog mjeseca nakon razvoda sa suprugom Alexom Gowardom, Laura je otkrila da se na novom posjedu već 'osjeća kao kod kuće'.

„Kad sam ušla kroz vrata, osjećala sam se kao da se vraćam kući. Znala sam od trenutka kada sam je prvi put vidjela. Imam tako lijep osjećaj u toj kući. Osjećam se kao da je ovo moje malo mjesto na selu", kazala je nedavno za OK! Magazin.

Inače, Hamilton je poznata kao voditeljica emisije "The Place In The Sun" na britanskom kanalu "Channel 4", na kojemu radi od 2012. godine. Također, mnogi je prepoznaju i s dječje televizije Nickelodeon na kojoj je radila od 2006. godine pa do 2008.

