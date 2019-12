Vlatka Pokos obrušila se na Dikana: Ljigavi starac imao je tu sreću da me dotakne

Vlatka Pokos posljednjih se dana podosta politički aktivirala na društvenim mrežama pa je tako komentirala i kritizirala predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, ali i predsjedničkog kandidata Miroslava Škoru.

Sada je pak Vlatka odlučila podijeliti nešto iz života s bivšim suprugom Josipom Radeljakom kojeg je u objavi na Instagramu nazvala bijednikom, usamljenim starcem, monstrumom i ustašom te ga optužila da o njoj širi degutantne laži.

"Jedan bijedni, zli, usamljeni starac koji je iz nekog nedokučivog svemirskog razloga imao tu sreću da me ikada dotakne i zove svojom, otkako sam ga zbog njegove sotonske zloće ostavila, prosipa degutantne laži i uvrede na moj račun posljednjih dana, iziritiran samim mojim postojanjem. Iziritiran mojom ljepotom i hrabrošću da govorim istinu", napisala je.

Komentirala je njegove političke preferencije i Dikanov brak sa srpskom glumicom Bebom Lončar.

"Ljigavi, bijedni tip koji se davnih dana zaljubio u jednu prekrasnu Srpkinju, svjetsku klasu, nedostojan jednog njezinog pogleda. Predivna žena kojoj je pokušao uništiti život, iako mu je podarila sina. Isti tip bio je velika Jugoslavenčina, družio se s intelektualnom elitom u Maderi u Beogradu i slično. Tada je to bilo moderno. Ista Jugoslavenčina pretvorila se u najvećeg ustašu, iako se do 1991. nazivao Jugoslavenom. Za razliku od mene, malene Hrvatice, što sam oduvijek bila i ostala", nastavila je.

Spomenula je njegovu kćer Lanu.

"Svemirski razlog našeg nesretnog susreta bila je jedna malena, prelijepa djevojčica, koja je izgubila majku. S ljubavlju i totalnom posvećenošću odgajala sam je šest godina; najljepših u mome životu. I da, prekrasno sam je odgojila, ponosna sam na nju... U mome srcu i mojoj duši ona je još uvijek moja malena djevojčica, još uvijek moja duša pati i plačem za njom. Puno češće nego što je monstrum koji joj se naziva ocem, u stanju shvatiti. Ja nju volim i ona to zna. Ona je moje jedino dijete i znam da osjeća koliko je volim. Ona zna. Sve te ružne riječi koje sluša od svoga oca dugih 12 godina ne mogu zatrovati njeno nježno i čisto srce. On ne razumije da ne može pobijediti ljubav. On ne zna što je ljubav. Ili, ne bojati se ničega. Ni smrti", podijelila je Vlatka.

U komentarima su je mnogi podržali, ali bilo je i onih koji smatraju da bez razloga svoje prljavo rublje iznosi u javnost.

Vlatka i Dikan u braku su bili manje od dvije godine. Vjenčali su se u siječnju 2006. na plaži karipskog otočja Turks i Caicos, a nakon toga se Vlatka preselila u Dikanov stan na Cvjetnom trgu. No, nije dugo potrajalo pa je Dikan Vlatku izbacio iz stana u središtu Zagreba, a nakon toga nastavili su se međusobno vrijeđati.