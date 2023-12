Vlatka i Ankica izjednačene, umirovljenica ostala misteriozna: 'Neću reći zašto nisam dala više bodova'

Konobarica Vlatka Sestrić iz mjesta Sirač ugostila je protukandidate drugog dana moslavačkog tjedna 'Večere za 5'. Osvojila je 32 boda i time se izjednačila s Ankicom. Zbog prejednostavnog predjela Vlatka je od Goranke i Davora dobila osam i devet bodova, a osam bodova dala joj je i Ankica. "Bilo je dobro, ali neću vam reći zašto nisam dala više", ostala je misteriozna umirovljenica iz Garešnice. Najmanje bodova dao je domaćici Dean, rekavši da nije siguran da je sve bilo onako kako je domaćica objasnila.

Pripravu večere Vlatka je započela desertom 'Ljetno osvježenje'. Ledeni vjetar omiljeni je kolač Vlatke i njezine obitelji i često ga radi pa je njime odlučila počastiti i ekipu koja joj je stigla u goste. Davor i Goranka odmah su pogodili da se radi o ledenom vjetru. Uslijedila je priprava glavnog jela - 'Siračkih smotuljaka'. "Vjerojatno nešto sa piletinom", pretpostavila je Goranka. Glavno jelo poslužila je Vlatka uz domaće njoke, što je cijenila cijela ekipa. Posljednje čega se Vlatka prihvatila bilo je predjelo 'Mali zalogajčići'. Ekipi je za zalogajčiće Vlatka ponudila domaću paštetu od tune, ali i suhomesnatih proizvode. Nakon priprave večere, Vlatka se okrenula pripremama za doček gostiju.

VEZANI ČLANCI

Dočekali su ih Vlatkin unuk i njegova mala prijateljica, a djeca su ekipi udijelili prigodne zalogaje uz aperitiv. Domaća rakija, medica i višnjevac našli su se u Vlatkinoj ponudi. Davor je komentirao da mu domaćica nije bila previše opuštena. "Možda je htjela da sve ispadne kao po špagi", komentirao je Davor Vlatkin doček. "Na dočeku sam popila višnjevac, volim domaće proizvode i htjela sam isprobati", otkrila je Goranka. "Medica je bila malo jača, ali jako fina", zaključio je, pak, Dean.

Predjelo je uslijedilo u vidu 'Malih zalogajčića'. "Bilo je lijepo servirano. Sve se slagalo, iako ne bih nikad spojio paštetu od tune sa salamama", komentirao je Davor odmah. "Izgled je bio jako lijep i to sam i komentirala", dodala je Goranka. "Nije mi bilo baš dobro", zaključila je o predjelu Ankica. Uskoro je pred ekipu stiglo glavno jelo - krastavci, sir i šunka, domaći njoki i domaći umak. "Tanjur je na prvu bio fin, njoke, umak, nije bilo loše servirano, svidjelo mi se", komentirao je izgled glavnog jela Davor. "Bio je dobro aranžiran, bio je ok tanjur, ne mogu ništa reći", zaključio je Dean. "Okus je bio ok, mada imam nekih zamjerki, nije mi bilo slano dovoljno, a sama dekoracija mi je ok", komentirala je okus glavnog jela Goranka. Domaći njoki oduševili su Deana i Ankicu, a potom je uslijedilo 'Ljetno osvježenje'.

"Izgled deserta - vidjelo se da se nije stisnuo", komentirao je izgled deserta Davor. Dean se složio - 'nije bilo kompaktno'. "Šlag ne volim ako je presladak pa mi to možda nije pasalo, a voće volim", komentirao je Davor. "Bilo je dobro koliko toliko", zaključila je Ankica. Uslijedili su prigodni pokloni koji su oduševili ekipu, a sve je Vlatka zaključila glazbenim iznenađenjem. Sirački tamburaši za kraj su zasvirali gostima. "Najviše me oduševilo iznenađenje, dečki super sviraju", oduševljena je bila Goranka tamburašima. Dečki su digli atmosferu za kraj divne večere.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

VIDEO Preminuo Vlado Pravdić, legendarni klavijaturist Bijelog dugmeta