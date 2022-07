Više ne izgleda ovako: Zvijezda 80-ih pretjerivala je s alkoholom i drogom, a zbog ljubomore je oboljela od anoreksije

Pjevačica Belinda Carlise nastupakla je prije nekoliko tjedana na jednom koncertu u Engleskoj, a mnogi su primijetili kako glazbenica izgleda puno drukčije nego kada je bila na vrhuncu slave. Naime, Belinda je prije godinu dana otkrila i stvarni razlog trenutačnog stanja.

Foto: Profimedia

- Ne mogu vjerovati da nisam mrtva - rekla je tada Belinda i prisjetila se da je, dok je bila frontmenica benda The Go-Go's, zloupotrebljavala kokain i alkohol.

- Bila sam dotakla dno, stalno sam lagala, a mnogi moji prijatelji su umrli - rekla je.

Priznala je da je drogu i alkohol prestala konzumirati tek 2005. godine. Tada je krenula na rehabilitiaciju, a napomenula je da je to odlučila zbog toga jer je sanjala da je mrtva od predoziranja kokainom u jednoj hotelskoj sobi.

Belindina glazbena karijera obilježila osamdesete, no ona ipak nikada niej uspjela dosegnuti jednaku slavu kao Samantha Fox ili Madonna. Počela je nastupati kao Dottie Danger, a nakon napuštanja benda The Germs u kojem je svirala bubnjeve priključila se The Go-Go's- ima. One su bile prva potpuno ženska grupa u povijesti koja je sama pisala svoje pjesme i snimala svoje instrumente - koja je snimila album koji je završio na prvom mjestu. Iako su snimile još dva albuma, uspjeh nisu mogle ponoviti, a raspale su se 1985.

Nakon toga Carlise je započela uspješnu solo karijeru. . Prvi album koji je objavila bio je 'Belinda' te je izašao 1986. godine, a tada se udala i za Masona Morgana koji se i pojavio u spotu za pjesmu 'Heaven Is a Place on Earth'. To je bio njen najveći samostalni hit, a zbog nje je zaslužila i Grammy nominaciju. Godine 1992. u travnju rdila je Jamesa Dukea svog jedinog sina, a dvije godine nakon toga otišla je živjeti u Francusku.

Belinda se 2001. pojavila u jednoj cverziji kviza 'Tko želi biti milijunaš?', a kada je imala 42 godine slikala se za Playboy,

Samo nekoliko godina kasniej pojavila se i u realityju paklena kuhinja i tek tada je odlučila da će drogi i alkoholu reći 'ne', te je otišla na odvikavanje.

No, te ovisnosti nisu bile jedini njen problem. Carlisle se borila i s anoreksijom, te je u svojim memoarima napsiala kako zbog Madonne neije htjela jesti. Naglasila je da je bial ljubomorna na njenu izgled zbog čega je stalno bila na diejtama.

Iako sada živi potpuno drukčijim životom, obožavatelji priznaju da se dosta promijenila od početka karijere. No, sada je mnogo sretnija jer ae počela baviti aktivizmom, te mnogo radi sa životinjama. Isto tako, ne odustaje od glazbene karijere i rijetko odbija pozive da održi neki koncert, jer kaže da ne može sjedit mirno.

