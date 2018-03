'Više bih cijenio da ništa ne servirate nego da upropastite namirnicu'

Tradicionalni zagorski chef Tomislav Špiček prije svega cijeni kada su kandidati iskreni prema žiriju i kada se ne prave da znaju pripremiti nešto što prvi put vide.

Jedna od tri zadane namirnice izazvat će pravu pobunu na Tri, dva, jedan trgu, a to je srneći file. Gotovo nitko od kandidata nije imao priliku do sada kuhati s tom namirnicom, koja je jako cijenjena i vrlo skupa te s njom treba znati raditi.

Nakon što će Tomislav Špiček izvući deblji kraj i danas preuzeti ulogu dežurnog kuhara, na radnim jedinicama će susresti mnogo nesigurnih natjecatelja i nelogičnih recepata, a sve to ima zajednički uzrok – upravo srneći file!

„Sa srnećim fileom se ne možete ponašati kao s običnim komadom mesa. Ja bih cijenio da 75 minuta ništa ne skuhate i dao bih vam dva boda samo da mi kažete da vam danas nije bio dan za kuhanje, da nemate ideje i da niste ništa skuhali jer niste htjeli upropastiti namirnice. Ja bih to cijenio jer se i meni u restoranu to ponekad dogodi i onda drugi uskoče umjesto mene i to je normalno“, objasnio im je iskusni član žirija te ih je tako upozorio da večeras neće tolerirati upropaštenu srnetinu.

