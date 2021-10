Viktorija Rađa nasmijala pratitelje novom objavom: “Prije sin od 18 dolazi kući, nego mater od 50”

Bivša manekenka i pjevačica Viktorija Rađa (44) objavila je na svojem Instagram profilu objavila fotografiju nakon noćnog izlaska i nasmijala pratitelje.

-Izađeš nakon sto godina, vratiš se u ponoć, a mater te dočeka na vratima u svom stilu “Prije sin od 18 dolazi kući,nego mater od 50” Jel’ to jedan pravi dalmatinski klasik!? Ok. Bilo je ponoć i dvadeset. Dočekuju li vas vase majke još uvijek na vratima? Žuljaju li laktove na prozorima?- napisala je Viktorija ispod fotografije na kojoj je pozirala u bež haljini bez cipela na nogama.

U komentarima se uskoro javio i njezin sin Roko, ali i brojni pratitelji. "Prejako haha ja bi sve dala da mi kaže gdje si do sad", "Tek su ti 44", "Pobrinut ću se da se to ne dogodi opet", "I to nadodavanje godina je tipični dalmatinski klasik", "Mara! Nek ti je rekla!" , pisali su joj pratitelji.

Inače, Viktorija je u braku s proslavljenim košarkašem Dinom Rađom s kojim ima dvojicu sinova- Niku i Roka, a Viktorija često ističe kako je na njih iznimnom ponosna.

Supružnici su nedavno su bili na putovanju u Americi gdje su podržali Tonija Kukoča tijekom ceremonije primanja u Košarkašku kuću slavnih u Springfieldu, a Viktorija je podijelila brojne fotografije na društvenim mrežama. Bračni par Rađa nedavno je proslavio i 20 godina braka i tim povodom Viktorija je objavila seriju fotografiju na kojoj su njih dvoje zajedno i zahvalila mu na divna dva zajednička desetljeća.

