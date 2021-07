VIDEO Poznati glumac sreo Donalda Trumpa pa jednim potezom razljutio Amerikance

Kontroverzni glumac Mel Gibson (65) razljutio je Amerikance zbog načina na koji je pozdravio bivšeg predsjednika Donalda Trumpa (75). Njih dvojica susreli su se u gužvi na dolasku na UFC borbu u Las Vegasu a pri susretu Gibson je salutirao Trumpu.

Video se vrlo brzo počeo širiti društvenim mrežama, a korisnici su odmah počeli prozivati glumca zbog pozdrava, nazivajući da Nacistom. Neki su se prisjetili da Mel iza sebe ima dugu povijest rasističkih, antisemitskih i homofobnih komentara.

"To što Mel Gibson salutira Trumpu ne bi trebalo nikoga iznenaditi. Nacisti salutiraju drugim nacistima."

Mel Gibson saluting Trump shouldn't suprise anyone. Nazis salute other Nazis. — Amy Lynn🧦❤️ (@AmyAThatcher) July 12, 2021

"Mel Gibson, koji se pretvarao da je vojnik, salutira Donaldu Trumpu, koji se pretvarao da je predsjednik. Ima nekog smisla."

Mel Gibson, who has pretended to be soldiers, saluting Donald Trump, who has pretended to be President, makes a certain kind of sense. — Norm Wilner (@normwilner) July 12, 2021

"Naravno da je Mel salutirao Trumpu kad obojica vole naciste i bjelačku nadmoć."

Of course Mel Gibson gave Trump a salute at the UFC game, they both have shared fondness for Nazis and white supremacists. — Meredith Lee (@meralee727) July 12, 2021

"Mel, mi ti salutiramo."

...and we salute you, Mel Gibson... pic.twitter.com/stiTNcuMYi — Hookalakah Meshobbab (@TadeOKuuMushi) July 12, 2021

