Veliki uspjeh hrvatske umjetnice: Miranda Vukasović radila je glazbu za film slavne dizajnerice

Miranda Vukasović, 39-godišnja hrvatska umjetnica prije dvije i pol godine napravila je veliki uspjeh kada je u kineskom hramu snimila album "Temple", koji se našao u prednominacijama za nagradu Grammy, a ovog tjedna ostvarila je novu veliku suradnju. Naime, ona je snimila glazbu za kratki film koji prati novu kolekciju "Carte Blanche", poznate nizozemske modne kreatorice Iris Von Herppen, koja je dosad surađivala s takvim veličinama kao što su Bjork i Lady Gaga. Film je režirala Julie Gaultier, koja je prije dvije surađivala s Mirandom na njenom kratkom filmu.

- Iris von Herpen je kontaktirala Julie da naprave film o njenoj novoj kolekciji “Carte Blanche”. U njoj Julie pleše ispod vode u Irisinoj odjeći i njenoj novoj kolekciji. Negdje oko Božića kontaktirala me Julie i predložila da napravim glazbu za taj njihov projket. Naravno da mi nije trebala reći dva puta, Irisin rad pratim zadnjih deset godina - priča nam Miranda.

Film se snimao od 2. do 6. siječnja u Veneciji, u najdubljem bazenu na svijetu, koji je dubok 42 metra.

- Snimalo se od 8 navečer do 3 ujutro, a popodne su bile pripreme. Glazbu sam bazirala na kompoziciji koju je čula Iris. Pošto je to bila samo jedna mala ideja počela sam graditi melodiju misleći na Iris, njene haljine i njen proces rada. Već duže vrijeme pratim njen rad i divim joj se. Budući da njene haljine uvjek imaju puno slojevaa, tako sam i ja gradila i snimala 10 različitih klavira i zamišljala ih kao uzorke ili razne teksture materijala i pokušala dati taktilnost. Tako sam orkestrirala, zamišljala sam klavir kao orkestar i tako gradila slojeve. Za produkciju i master/mix zaslužan je Jeff Bova, s kojim isto već surađujem. Puno sam i razgovarala s Iris, koja mi je opisivala što joj se sviđa, tako da sam i mijenjala neke dijelove u hodu. Bilo je i fascinantno gledati Julie kako pleše. U bazenu na nekih 15 metara postoji tunel u koji se može ući i onda izgleda kao da ste u sredini bazena. Naježila sma se kada sam gledala te kadrove - priča nam Miranda. Premijera filma bila je 23. siječnja povodom "Fashion Week Haute Couture" u Parizu.

Miranda trenutačno radi na projektu "Sea Sleeper" koji je dobio potporu portugalskom Ministarstva kulture. Projekt se fokusira na odnos između glazbe i arhitekture, a inspiriran je skrivenim svojstvima vode. Istražuje njegove akustičke manifestacije, strukturu i skulpturalne vrijednosti. Audio snimke i vizualne snimke odvijat će se u Vilarinho das Furna, potopljenom selu u sjevernom Portugalu. Predstavljanje projekta, u obliku koncerta, projekcije i razgovora održat će se u Kući arhitekture u Matosinhosu (Porto).

Inače, Miranda Vukasović je arhitektica koja je radila s nekim od najpoznatijih arhitekata današnjice, dizajnirala je naočale koje nose neke od poznatih pjevačica...

- U Milanu sam 2007. magistrirala unutarnji dizajn za muzejske prostore, a nakon toga i urbanizam u Ciudad de Méxicu. Nakon toga počela sam raditi s Renzom Pianom - kaže nam Miranda, kao da je to nešto sasvim normalno raditi s jednim od najznačajnijih arhitekata današnjice, dobitnikom Pritzkerove nagrade.

- Radila sam u Parizu, Ciudad de Méxicu, Londonu i zadnjih osam godina u Pekingu. S Renzom sam radila dvije godine na Trijenalu u Milanu, a zatim i na izložbi "70 godina Renza Piana". Ta je izložba putovala po cijelom svijetu. Radila sam i na interijerima stanova, kuća, vila, restorana s Giannijem Ranaulom u Parizu i Gomezom de Tuddom u Meksiku - rekla nam je Miranda, koja se u 30. godini okrenula glazbi.

Prvi je bend imala s tri sredovječna Amerikanca koja su živjela u Kini i htjela svirati rock'n'roll. Nakon toga su je kao gošću počeli zvati i članovi jedne kineske rock-grupe pa je s njima nastavila suradnju.

- Išli smo na turneju po Kini i svirali smo Chicago blues. Kinezima je to zanimljivo. Nastupali smo čak i na festivalima po Aziji. Onda sam počela pisati svoju glazbu, a prvi sam album snimila u garaži s jednim super producentom. Zatim sam upoznala producenta koji mi je kazao da mu pošaljem svoju glazbu, a on ju je poslao prijateljima u Los Angelesu. Jedan od njih je Ned Douglas, koji je radio s Daveom Stewartom, s bendovima kao što su Simply Red, No Doubt, Massive Attack. Kad mi se čovjek javio, nisam mogla vjerovati. Rekao mi je da mu se sviđa moja glazba - ispričala nam je Miranda prije dvije godine. Tada je i počela suradnju s dva dobitnika Grammyja, koja je rezultirala albumom "Temple", snimljenim u kineskom hramu.

