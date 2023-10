Večere vrhunskih domaćih i stranih chefova isprobajte od četvrtka do subote u čak 13 splitskih restorana

Najbolja chefica svijeta Leonor Espinosa rasplesala je sinoć goste na splitskoj peškariji, na večeri dobrodošlice za sudionike i partnere 11. međunarodnog festivala Taste the Mediterranean, najprestižnijeg festivala mediteranske kuhinje u Hrvatskoj. Za jedinstveni glazbeni ugođaj pobrinula se pjevačica Mar Botero iz Kolumbije, zemlje gosta ovogodišnjeg festivala. Tijekom večeri, kolumbijska chefica Espinosa uživala je u tradicionalnim dalmatinskim specijalitetima poput orzota na skradinski, bakalara i riblje paštete, koji su se sljubljivali s vrhunskim vinima Belje i Festigia čiju je prezentaciju vodio sommelier Daniel Čečavac, a večera je završena selekcijom vrhunskih sireva President. Za Leonor bio je to dobar uvod u ekskluzivnu večeru koju sa svojim kuharskim timom priprema u restoranu heritage hotela Martinis Marchi na otoku Šolti. Večeru na peškariji pripremali su čuveni splitski chef i ugostitelj Zlatko Marinović Nošromo i njegov unuk Stipe.

Festival je i službeno otvoren danas u splitskom hotelu Ambasador, gdje su chefovima i medijima dobrodošlicu zaželjeli direktorica festivala Ingrid Badurinu Danielsson, pročelnica službe za razvoj grada Splita Antonija Eremut Erceg, te Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta. Nakon otvorenja, ljepote i proizvode Kolumbije predstavila je Nj.E Laura Gil Savastano, veleposlanica Kolumbije u Austriji i imenovana non rezidentna veleposlanica u Hrvatskoj.

Foto: Promo

„Gastronomija je neizostavan dio tradicije i kulturne baštine kojom turistima pružamo istinski doživljaj destinacije te postaje ključan element u turističkoj ponudi. Stoga, u hrvatskoj gastronomskoj ponudi nastojimo kroz lokalne namirnice, autentične ukuse te kroz iskrenu i strastvenu interpretaciju, pokazati bogatstvo i raznolikost hrvatskog kulinarskog naslijeđa. Značaj gastronomije i enologije za ukupnu hrvatsku turističku ponudu i konkurentnost hrvatskog turizma, prepoznat je i u novoj Strategiji razvoja održivog turizma do 2030. u kojoj fokus stavljamo i na poticanje izvrsnosti u gastronomiji u cilju stvaranja kvalitetne cjelogodišnje turističke ponude na cijelom području Hrvatske. Čestitke organizatorima na ovom 11. po redu međunarodnom festivalu, koji je okupio više od 30 vrhunskih gostujućih i domaćih chefova nagrađenih Michelinovim zvjezdicama, Gault&Millau tokama i drugim važnim kulinarskim priznanjima“, zaključio je Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta.

Ovogodišnje izdanje Taste the Mediterranean festivala, od 4. do 8. listopada ponovno u Splitu okuplja više od 30 vrhunskih chefova iz Francuske, Italije, Japana, Grčke, Srbije i Hrvatske, sve redom nagrađenih Michelinovim zvjezdicama, Gault&Millau kapicama i drugim važnim kulinarskim priznanjima. U četiri dana trajanja festivala svi su posjetitelji dobrodošli i to u čak 13 splitskih restorana domaćina: Artičok, Corto Maltese, Dujkin dvor, Dvor, Kadena, Martinis Marchi, Méditerranée-Hotel Ambasador, Noštromo, Pandora Greenbox, Pinku Fish&Wine, Zoi, Zora bila i Zrno Soli. Osim chefova iz inozemstva, u splitskim restoranima kuhaju i chefovi iz drugih hrvatskih regija – Vesna Miletić iz zagrebačkog Tača, Marijo Curić, Gault&Millau Hrvatska chef godine, iz dubrovačkog 360, te Nenad Kukurin, Gault&Millau Hrvatska chef nove tradicijske kuhinje, predstavnik turističke zajednice Kvarnera. Večere se rezerviraju direktno u restoranima o kojima informacije možete saznati na službenim stranicama festivala.

„Festival je usmjeren na izvrsnost u kulinarstvu te obogaćuje gastronomsku i turističku ponudu van glavne sezone. Riječ je o manifestaciji koju trebamo imati u Splitu i koja je u skladu sa strateškim odrednicama razvoja turizma na svim razinama. Vjerujem da će duh našeg grada ostati u svjetski priznatim cheficama i chefovima dugo nakon što odu, jednako kao što će sudionicima festivala ostati prenesena znanja i vještine, ali i teksture i okusi vrhunskih jela. Kolumbija je zemlja gost ovogodišnjeg Festivala pa imamo čast ugostiti i kroz jela upoznati krajeve i ljude i dalje od Mediterana. Čestitke organizatorima i splitskim ugostiteljima koji sudjeluju u ovom vrhunskom događanju, a kojim ujedno započinje i Štorija o'spize, odnosno mjesec gastronomije u Splitu“, izjavila je Antonija Eremut Erceg, pročelnica službe za razvoj grada Splita.

Tijekom dana u sklopu festivala možete sudjelovati u masterclassovima vrhunskih chefova pod pokroviteljstvom premium partnera festivala Tommy u ugostiteljskoj školi Oliva Allegra i na panelima o gastronomiji i turizmu u prostorijama Hrvatske gospodarske komore – Županijska komora Split. Detaljne informacije o dnevnom programu, kao i o svim večerama, možete pronaći na službenim stranicama festivala.

