UŽIVO Nipplepeople poput vanzemaljaca na sceni, Swingersi rasplesali publiku

U opatijskoj dvorani Marino Cvetković večeras se održava prvo polufinale Dore, hrvatskog izbora za Pjesmu Eurovizije. Prvo polufinale donijet će nastupe 12 izvođača, a osam najboljih ide dalje. Važno je napomenuti kako u polufinalu odlučuje samo publika, dok će pobjednika u finalu odlučiti publika i žiriji. Drugo polufinale zakazano je za petak, a finale je na rasporedu u nedjelju. Eurovizija se ove godine održava u švicarskom Baselu. Zanimljivo je da Doru prvi put ove godine zajedno vode Duško Ćurlić i Barbara Kolar. U tim ulogama su bili više puta tijekom godina, ali s drugim suvoditeljima. U show programu večeras nastupa Nina Badrić, koja nas je na Eurosongu predstavljala 2012. godine u Bakuu, s pjesmom "Nebo".

20:47 LELEK je hrvatski glazbeni sastav koji sudjeluje na Dori 2025. s pjesmom "The Soul of My Soul". Pjesma je rezultat suradnje skladatelja Filipa Lackovića i tekstopisca Tomislava Rose. Pjesma "The Soul of My Soul" izvodi se na engleskom jeziku i donosi emotivnu priču o unutarnjoj borbi i izdaji. Tekst pjesme izražava duboke osjećaje boli i nade, s refrenom koji glasi: "You take it all, you take the soul of my soul". Ime LELEK odabrale su jer je jednostavno, lako pamtljivo i prepoznatljivo. Sama riječ označava završni “oj” ton u etno pjevanju, što se činilo prikladnim s obzirom na njihovu glazbenu viziju. Cilj im je spajanje bogatstva hrvatske tradicijske glazbe s modernim pop zvukom. LELEK nije samo glazbeni projekt – to je poziv na očuvanje i reinterpretaciju tradicije u suvremenom kontekstu. Težimo graditi mostove između prošlosti i sadašnjosti, pokazujući da kultura nije statična, već živ entitet koji se razvija s vremenom. Skupinu čini pet mladih vokalistica: Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Klaudija Pulek.

Foto: Screeenshot/HRT

20:43 Martha May, pravim imenom Marta Ivić, mlada je kantautorica iz Splita s trenutnom adresom u Londonu. Nakon sudjelovanja u srednjoškolskom mjuziklu "Little Shop of Horrors", odlučila je posvetiti se glazbi te je upisala studij glazbenog kazališta u Engleskoj. Kasnije je stekla i diplomu iz popularne glazbe na British Institute of Modern Music u Londonu. Tijekom boravka u Londonu, Martha je nastupala na raznim glazbenim događanjima i surađivala s drugim glazbenicima. Njezina glazba inspirirana je pop ikonama poput Lorde, Lady Gage i Marine. Prvi singl "Breakaway" objavila je tijekom studija, a pjesma je emitirana na nekoliko lokalnih radijskih postaja. Na Dori 2025 se predstavlja s pjesmom "Running to the Light". Pjesma je nastala u suradnji s Cormacom Toddom i Matteom Deparesom, a govori o potrazi za svjetlom i unutarnjim mirom. Martha je istaknula da je pjesma njezino ljubavno pismo Hrvatskoj, izražavajući osjećaje osobe koja živi daleko od domovine.

Foto: Screeenshot/HRT

20:39 Swingers je hrvatski glazbeni sastav osnovan 1999. godine, poznat po izvedbama u stilu američkog swing revival pokreta. Tijekom svoje karijere objavili su pet albuma, uključujući "Zapleši Twist" iz 2023. godine, te često surađivali s drugim hrvatskim izvođačima, poput Nine Badrić. Za Doru 2025., hrvatsko nacionalno natjecanje za izbor predstavnika na Pjesmi Eurovizije, Swingers su prvotno bili na listi rezervnih izvođača. Međutim, nakon povlačenja dua Lara feat. LSQ i njihove pjesme "Mama" 24. prosinca 2024., Swingers su zauzeli njihovo mjesto s pjesmom "Ful Kul". "Ful Kul" je energična pjesma s tekstom koji se bavi suvremenim trendovima i pritiscima društvenih mreža. Autor glazbe i teksta je Robert Mareković, dok su aranžman zajednički osmislili članovi benda.

Foto: Screeenshot/HRT

20:35 Nipplepeople je hrvatski elektronički glazbeni duo osnovan 2008. godine u Zagrebu. Poznati su po svojoj anonimnosti, nastupajući s maskama i izbjegavajući otkrivanje identiteta. Njihova glazba često se opisuje kao downtempo ili synthwave. Proslavili su se obradom pjesme "Frka" Zdenke Kovačiček, koja je postala hit u Hrvatskoj i Srbiji. "Znak" je energična elektronička pjesma koja zadržava prepoznatljiv stil Nipplepeoplea, kombinirajući zarazne ritmove s misterioznim vokalima. Pjesma je brzo stekla popularnost među obožavateljima i kritičarima, ističući se kao jedan od favorita na Dori 2025. – Nastupom ćemo vas povesti na put u očaravajući Nipplepeople svijet, u kojem se glazba spaja s modom i vizualnim doživljajem. Kostimi i modni izričaj igraju ključnu ulogu u stvaranju te atmosfere, a za to su zaduženi Lidija Lovrić i Nikola Barbir, koji već dugi niz godina pretvaraju Nipplepeople zvuk u kostime. Za vizualni doživljaj u Opatiji zadužena je stalna suradnica i umjetnički direktor benda Anita Celić Cella, zajedno s novim članovima vizualnog tima – Martinom Peranovićem (autor lyric videa za ZNAK) i Hrvojem Radnićem (osciloskop vizualizacije koje je bend odnedavno počeo koristiti na svojim koncertima). ZNAK nas vodi kroz priču o prolasku vremena i neminovnim promjenama koje dolaze s krajevima. Bržeg je ritma, a opet nostalgičan. Balansira između prošlih sjećanja i sadašnjeg gubitka, reflektira na nestale trenutke, na ljubavi koje su prolazile. Ali, ako me ne vara intuicija, i ako sve nisam krivo shvatio, mislim da ZNAK najviše priča o raspadu benda, kazao nam je pridruženi član benda Marko Grdošić.

Foto: Screeenshot/HRT

20:30 Jelena Radan je hrvatska pjevačica i kantautorica poznata je po svojim pop i fado albumima, za koje je osvojila nekoliko nagrada Porin. Najpoznatija je po hit singlu "Leti do snova". Osim glazbene karijere, bila je članica žirija u prvoj sezoni showa "Hrvatska traži zvijezdu" 2009. godine. Na Dori 2025. Jelena sudjeluje s pjesmom "Salut!". Zanimljivo je da je pjesma izvedena na francuskom jeziku, te tako ušla u povijest kao prva koja je otpjevala pjesmu na Dori na ovom jeziku. Jelena je izjavila da se zaljubila u pjesmu i vjeruje da je francuski jezik najbolje prenosi emociju koju želi izraziti.

Foto: Screeenshot/HRT

20:26 Matt Shaft, pravim imenom Matej Magdić, rođen je 26. ožujka 1995. u Vinkovcima. Hrvatski je kantautor, violinist i glazbeni producent. Glazbeno obrazovanje stekao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje je diplomirao glazbenu pedagogiju. Tijekom studija počeo je nastupati kao ulični svirač, što je značajno oblikovalo njegov glazbeni put. Njegov glazbeni stil obuhvaća kombinaciju popa, trapa, folka i indie elemenata, često obogaćenih violinskim dionicama. Sam potpisuje glazbu, tekstove i produkciju većine svojih pjesama. Na Dori 2025., hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije, Matt Shaft sudjeluje s pjesmom "Welcome to the Circus". Zanimljivo je da je ovu pjesmu napisao u suradnji sa svojom partnericom Laurom Sučec, koja također nastupa na Dori pod umjetničkim imenom laurakojapjeva. Njihova suradnja na ovom projektu dodatno ističe njihovu glazbenu povezanost i kreativnost. Tekst pjesme donosi metaforičan prikaz svijeta kao cirkusa, s naglaskom na iluzije i manipulacije kojima smo svakodnevno izloženi.

Foto: Screeenshot/HRT

20:17 Duško Ćurlić i Barbara Kolar najavili su što nas očekuje ove večeri, ali i izrazili zadovoljstvo što ih nisu zamijenili avatarima kao Abbu. "Nama je jako drago da je počelo slavlje glazbe u Opatiji", rekao je Duško i dodao kako ćemo u nedjelju nakon velikog finala znati tko će nas predstavljati u Baselu.