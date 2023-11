'Uz tatu sam shvatila da je radio posao koji radiš od 0 do 24'

orina Duplančić (29) Splićanka je sa zagrebačkom adresom koja posljednje dvije godine radi na Extra FM-u, gdje vodi "Extra Dan". Po struci je magistra sociologije, znanstveni smjer. Dugi niz godina volontirala je u udruzi DYXY - udruga namijenjena za djecu i mlade s poteškoćama u pisanju i učenju u Splitu, a mediji su joj zapisani u genima, budući da je njen otac Damir Duplančić godinama na KL-u i Radio Dalmaciji vodio emisiju "Izgubljena generacija". Usporedno s radom na radiju, završava Event management i PR-a na poslovnom učilištu Experta. Za sebe će reći da je osoba koja cijeni obrazovanje i upravo je to razlog zbog čega smatra da je bilo zaista važno iskoristiti mogućnost i dodatno se profesionalno usavršiti. Osim toga, učila je i brojne jezike, među kojima su engleski, talijanski, španjolski, francuski, a voljela bi uskoro upisati i turski. Najčešće pitanje koje dobiva je da li je ime dobila po čokoladi, no kako nam je rekla, rođena je dvije godine prije nastanka čokolade. U nogometu ne navija ni za Hajduk ni za Dinamo, nego za Romu, a u Zagrebu joj najviše nedostaje njen pas Puli. Veliki je ljubitelj životinja i borac protiv petardi, pa nam je prije početka intervjua kazala kako svakako poziva sve da za vrijeme božićnih blagdana ne bacaju petarde jer se njih kućni ljubimci najviše boje.

Uvijek prvo sugovornika pitam kako je zavolio radio, a kod vas se odgovor sam nameće jer vam je tata Damir godinama vodio emisiju "Izgubljena generacija". Jeste li ga i vi slušali i tako zavoljeli radio?

I više od toga, čak sam snimala i nekoliko jinglova za potrebe njegove emisije. Radio kao takav nisam slušala do Extra FM-a koji sam slušala i slušam od jutra do sutra, a prije Extra FM-a sam ga slušala samo u večernjem terminu srijedom koji je bio termin "Izgubljene Generacije". Uz tatu sam shvatila da rad na radiju nije lagan već da, ako želiš imati i voditi emisiju koja odskače od prosjeka i drži zavidan nivo u kvaliteti sadržaja, taj posao radiš od 0-24. Upravo sam takav pristup emisiji preuzela od njega i hvala mu na tome.

Zanimljivo je da je Extra FM vaš prvi posao u medijima. Kako ste se odlučili prijaviti za posao na radiju?

Kao što sam rekla, to je bio jedini radio koji sam slušala i pratila na društvenim mrežama. Jednog dana vidjela sam objavu Extra FM-a da traže nove voditelje i uz podršku prijatelja se odvažila na prijavu.

Što vam je tata rekao kada ste počeli raditi, je li vam dao koji savjet?

Podržao me kao uvijek te mi je rekao "Budi svoja."

VEZANI ČLANCI:

Kako je izgledao vaš prvi odlazak u eter? Jeste li imali tremu?

Naravno, imala sam tremu do te mjere da su mi se dlanovi blago ukočili, srećom mi je podršku za pultom u prvom satu pružila moja kolegica Ivona Ažić koja je znala da prvo obraćanje nije nimalo lako i da će mi na taj način puno pomoći. I zaista je tako bilo, hvala joj i ovako javno na tom gestu.

Na kakvoj ste glazbi odrasli? Jeste li i inače fan glazbe koja se pušta na Extri?

Odrasla sam na raznovrsnoj glazbi, od Ljupke Dimitrovske, preko EKV-a, Steviea Wondera, Franka Sinatre, James Browna do Zdravka Čolića, Adriana Celentana, Arethe Franklin i Dina Dvornika. Mogla bih nabrajati do sutra, ali kada me netko pita što slušam, ja to sumiram u ovu rečenicu: sve od Metallice do Seke Aleksić. Ne bih rekla da sam fan regionalne glazbe već da u njoj uživam te da je rado slušam, ne bih mogla raditi na radiju koji pušta glazbu koja nije po mom senzibilitetu.

Po struci ste magistra sociologije. Dugi niz godina ste volontirali u udruzi za djecu i mlade s poteškoćama u pisanju i učenju u Splitu. Kako je bilo raditi s tom djecom? Namjeravate li se baviti strukom ili ste zasad na radiju?

To je divno iskustvo i zaista mi nedostaje rad s djecom u Udruzi DYXY. Preporučila bih svakom da volontira ako ima mogućnosti i vremena. Osim što se tamo uči s djecom, gradi se i njihovo samopouzdanje, a ta količina sreće kada se vrate s ispravljenom ocjenom ispita i vjerom u sebe zaista je jedna od najljepših stvari koje sam doživjela u životu. Što se tiče moje struke, nažalost za moj kadar nema velike nade na tržištu rada. Smatram da sociologija i dalje nije shvaćena kao znanost na ovim prostorima. Mislim da vam je dovoljna informacija da na razini naše države, u prosjeku, postoje dva, tri mjesta za posao, a u Srbiji samo na području Beograda preko 40.

Kako izgleda jedna vaša šihta na radiju, kako se pripremate za nju?

U "Extra Danu" volim slušateljima prenositi sve novosti i zanimljivosti o izvođačima, što iziskuje pozamašnu količinu pripreme koja meni ne pada teško jer u tome uživam pa iskreno i nemam osjećaj da radim. Otkako se Extra FM čuje putem DAB+ platforme diljem cijele Hrvatske, radim i na novom segmentu programa, a to je Extralogija. Ona je ranije povremeno bila rubrika "Extra Dana", a sada je to naziv vijesti o izvođačima koje na Extri idu svakog radnog dana u 14.00 i 17.00 sati.

Komunicirate li sa slušateljima, prepoznaju li vas?

Komuniciramo svakog dana putem društvenih mreža Extra FM-a. Tu sam za njih i ako ih zanima gdje neko od njihovih omiljenih izvođača nastupa. Što se tiče prepoznavanja, nisam primijetila neku veliku količinu prepoznavanja tako da bih rekla da me više ne prepoznaju nego što me poznaju.

Čime se bavite u slobodno vrijeme? Čuo sam da volite putovati?

Volim putovati, ali nemam više toliko vremena jer kao što znate program se ne zaustavlja. Kada putujem, često se vraćam na iste lokacije, a to je najčešće Milano u kojem sam bila preko 20 puta, a svako ljeto provodim u Bolu na Braču.

Koji su vam daljnji planovi u karijeri?

Rasti uz Extra FM i sve ljude koji ga čine.

VIDEO: Zrinka Cvitešić i Niko Kranjčar imaju razlog za slavlje: U obitelj slavnog para stigla prinova