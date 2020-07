Uplakani Kanye na predizbornom skupu govorio o abortusu, obožavatelji misle da mu je potrebna pomoć

Iako su mnogi obožavatelji već počeli sumnjati da se s reperom Kanyeom Westom nešto čudno događa kad je najavio da ulazi u utrku za predsjednika Amerike prije par tjedana, potvrdu su dobili na predizbornom skupu koji je održao ovaj vikend. Naime, reper je, odjeven u pancirku, vrlo strastveno govorio kako američka aktivistica Harriet Tubman nije oslobodila robove već ih prodala drugim bijelcima.

Nakon toga je skakao s teme na temu pa sa suzama u očima podijelio da je njegova supruga Kim Kardashian West razmišljala o pobačaju, te da je njegov otac htio da ga njegova majka abortira. Za vrijeme govora zahtijevao je potpunu tišinu i čak je tražio da zaštitari izbace nekoliko osoba. Obožavatelji, ali i poznate osobe već su na Twitteru počeli komentirati da misle da mu je potrebna pomoć. S druge strane njegova supruga se ne oglašava oko svega, drži se podalje i samo objavljuje fotografije proizvoda koje prodaje.

Nije tajna da Kanye boluje od bipolarnog poremećaja, ali isto tako i da odbija piti lijekove jer kaže da mu oni uništavaju kreativnost. Poznato je i da reper često ne zna smireno i konstruktivno artikulirati svoje poglede na svijet(osim u pjesmama). Često zbog toga mnogi misle da je ponovno odlučio svoje probleme liječiti alkoholom, što priznaje, da je radio ranije.

- Nisam pio otkad sam shvatio da imam problem. Nikada to nisam priznao, a nitko me nije ni pozvao na red i rekao mi "Hej, ti si alkoholičar" - tvrdi West. - Shvatio sam to jednog dana kada sam radio na svojoj kolekciji i išao popiti votku koja mi je bila u frižideru. Pogledao sam bocu i odustao rekavši: "Sotono, nećeš me danas pobijediti" - kaže reper.

Reper je prije tri godine tvrdio da je dužan 53 milijuna dolara, u isto vrijeme je otkazao turneju koja bi mu donijela velike količine novca i prijavio se u psihijatrijsku bolnicu. Nije mogao spavati i patio je od privremene psihoze. Liječnici su mu dijagnosticirali bipolarni poremećaj, i kako on tvrdi, držali su ga vezanog i ''šopali'' ga lijekovima koje je on po izlasku iz klinike jednostavno prestao uzimati i okrenuo se vjeri. Tome je posvetio i cijeli album 'Jesus is King' koji je izdao prošle godine. Zbog albuma se i pomirio s ocem kojeg je spomenuo u govoru na skupu, te u jednom videu napisao kako mu je trebalo 42 godine da shvati da mu je on najbolji prijatelj.

Kanye je o kandidaturi za predsjednika Amerike 2020. počeo govoriti već prije no što je Donald Trump izabran 2016. Ove godine je odlučio stvarno kandidirati, a stranku je nazvao 'Birthday Party'(Rođendanska proslava). Mnogi stručnjaci su ipak uvjereni kako je sve ovo samo performans kojim pokušava promovirati svoj deseti album.