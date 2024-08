U New York je došla s 35 dolara, majka joj preminula od karcinoma, posvojila troje djece, a sad je kraljica popa

Pop kraljica danas slavi 66. rođendan! Američka pjevačica, tekstopisac, glumica, redateljica, plesačica i zabavljačica, ma sve je to Madonna! A kada uzmemo u obzir da je prodala više od 300 milijuna svojih albuma u cijelom svijetu, mnogi bi joj skinuli kapu do poda. Usto, Guinnessova knjiga rekorda proglasila ju je najuspješnijim ženskim izvođačem svih vremena.

Ikona stila

Ovih dana salve komentara dobiva na račun svoga ljubavnog života, a sve zbog toga što nakon prekida s 35 godina mlađim ona ponovno ljubi, i to ni više ni manje nego 29-godišnjeg Akeema Morrisa. Uoči njezina 66. rođendana par je viđen u talijanskom Portofinu, a očito je kako će baš ondje puhati toliki broj svjećica. Te svjećice za kraljicu i divu popa samo su broj! Nije tajna da voli dosta mlađe dečke pa je tako prije nekoliko mjeseci prekinula s 30-godišnjim Joshom Popperom, prije njega bila je u vezi s 35 godina mlađim Ahlamalikom Williamsom, a ranije je ljubila i 41 godinu mlađeg skejtera Andrewa Darnella. Očito je kako je mladi dečki čine još mlađom, no vratimo se na njezin početak...

Ikona stila i glazbena revolucionarka dama je čija slava ne blijedi, a i danas svojim životnim pothvatima fascinira javnost. Njezina je priča sve samo ne obična, ruši norme i prkosi pravilima. Madonna je postala kultna pjevačica 20. stoljeća i jedna od najvećih zvijezda na svijetu. Njezin put do slave nije bio lak. Da bi postala ono što je danas, morala je proći niz iskušenja, trauma i turbulencija te ih sve nadjačati.

Rođena 16. kolovoza 1958. u Bay Cityju u Michiganu, bila je povučena djevojčica mnogočlane talijanske obitelji. Kada joj je majka preminula od raka, Madonna se nije mogla pomiriti s njezinom smrću, a još je manje mogla prihvatiti novu suprugu svoga oca. Upravo zbog frustracije odnosima počela je pokazivati znakove pobune. Unatoč lošim odnosima s ocem i njegovom novom ženom, bila je uzorna učenica i talentirana plesačica, pa je upisala baletnu školu. Ipak, privlačio ju je izazov života u velikom gradu pa je sve napustila i s 19 godina odselila se u New York, gdje je jedva preživljavala konobareći. – Kad sam otišla u New York, to je bilo prvi put da letim avionom ili naručujem taksi, imala sam 35 dolara u džepu. To je bila najhrabrija stvar koju sam ikada napravila – prisjetila se svojevremeno svojih početaka.

Uskoro se opet počela baviti plesom, no tada je uslijedila i prva velika trauma. Dvojica muškaraca sačekala su je nakon plesne probe i držeći joj nož pod grlom – silovala je. Prva velika šansa za pjevačicu pojavila se 1982. kada je potpisala izdavački ugovor i sljedeće godine izdala svoj prvi solo album. Slava je došla brzo, a 1984. objavila je i "Like a Virgin" te postala planetarno popularna kraljica popa, na čiju su glazbu plesali i pjevali milijuni. Madonninu zvjezdanom statusu doprinijele su i filmske uloge. Da je svestrana i iznimno talentirana, Madonna je dodatno potvrdila 1996., kada je za ulogu Evite u istoimenom filmu bila nominirana za Zlatni globus. Iako je od samih početaka bila iznimno uspješna, Madonna je velik dio svoje popularnosti dugovala i kontroverzama koje su se za nju vezale.

Pjevačica je oduvijek voljela kombinirati svoju želju za uspjehom sa skandaloznim ponašanjem, pa je u više navrata javnost šokirala svojim potezima. Na primjer, u videospotu za pjesmu "Like a Prayer" iz 1989. Madonna je povezala goruće križeve, rasno miješane seksualne veze, religiju i seksualno zlostavljanje, čime je razjarila dio javnosti. Podigla se velika medijska prašina, a Madonni je to išlo samo u korist i toga je bila svjesna. Prodala je nezapamćen broj albuma. Čak je i papa Ivan Pavao II. zamolio vjernike diljem svijeta da ne idu na njezine koncerte zbog blasfemije. Učinak tolike hajke bio je upravo suprotan, pjesma je postala legendarna. Još 1985. Madonna se poigravala sa seksualnim aluzijama na sceni, pa je na dodjeli MTV-jevih nagrada izvodila svoj hit "Like a Virgin" u vjenčanici istovremeno simulirajući seks. Nakon tog nastupa, koji je za to vrijeme bio skandalozan, udala se za glumca Seana Penna, a brak im je neslavno završio.

Kultna knjiga

Par se brzo zaljubio, vjenčao, ali i rastao, i to pod optužbama za obiteljsko nasilje. Pennu nije išlo na ruku ni to što je od rastrojenosti fizički napao i fotografa, pa je zbog svega navedenog morao provesti mjesec dana u zatvoru. Odmah nakon što je izišao iz ćelije, Madonna mu je uručila papire za razvod. Osim ljubavnim krahovima, Madonna je plijenila pozornost javnosti i pomicanjem društvenih granica. Tako je 1992. objavila "Sex", pornografsku knjigu s mnoštvom fotografija na kojima upravo ona pozira u različitim seksualnim pozama. Već prvog dana puštanja u prodaju knjiga se rasprodala u čak 150.000 primjeraka, a do danas je prodao više od 1,5 milijuna primjeraka.

Uoči proslave 50. rođendana Madonna se suočila s još osobnih izazova. Naime, većinu te godine provela je vodeći zakonsku bitku za posvojenje dječaka Davida Banda. Problem je bio u tome što je dječak rođen u Malaviju, a ta afrička država ne dopušta posvajanje stranim državljanima. Ipak, nakon što su se u bitku uključile mnogobrojne organizacije civilnog društva, Madonna je uspjela posvojiti dječaka. Godine 2017. Madonna je posvojila još dvoje djece, blizance Estere i Stelle, također iz Malavija. Danas ova velika zvijezda i dalje održava koncerte i turneje koje se rasprodaju u minuti, a njezino bogatstvo i slava ne prestaju rasti. Čak i u sedmom desetljeću života pjevačica oduševljava svojom jedinstvenošću, stilom i izgledom, a strast za neobičnim i kontroverznim i dalje je ne napušta.

