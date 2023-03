U Hollywoodu je 33 godine, dva puta je nominiran za Oscara, ali ne uživa u luksuzu: Teško zarađujem

Tijekom svoje 33 godine duge glumačke karijere Djimon Hounsou ostvario je značajne filmske uloge, te je dva puta bio nominiran za Oscara i to za uloge u filmovima "San o Americi" i "Krvavi dijamant", a zapažene su i njegove uloge u akcijskom blockbusteru poput "Furious 7", filmove o superjunacima kao što je "Shazam!" i suradnje sa Stevenom Spielbergom u filmu “Amistad” i s Ridleyem Scottom u “Gladijatoru”. Iako ima podužu listu odličnih filmskih ostvarenja ovaj 58-godišnji glumac je za The Guardian rekao da se još uvijek osjeća “strašno prevarenim” kada je u pitanju hollywoodska plaća.

- Još uvijek se borim i teško zarađujem novac. Osjećam se prevarenim, užasno prevarenim, u smislu financija i u smislu posla - izjavio je glumac i dodao kako je često na sastancima s redateljima i producentima znao čuti kako vide da je on zbilja pravi glumac i obično bi to bilo nakon što bi neki od filmova u kojem je glumio ostvario uspjeh. - Kada čujete takve stvari, možete vidjeti da je vizija nekih ljudi o vama, ili onome što predstavljate, vrlo ograničavajuća. Još uvijek moram dokazivati da zaslužujem biti bolje plaćen za svoj rad. To je borba od filma do filma. Još nisam dobio ulogu za koju su me pošteno platili - ne skriva koliko je ogorčen.

Hounsou je rekao da ga je Hollywood zanemarivao od početka, počevši od njegove revolucionarne uloge buntovnog roba u Spielbergovom "Amistadu". Unatoč tome što je kritika i struka pohvalila njegov doprinos u "Amistadu" na kraju je nominacija za Oscar za ovaj film pripala njegovom kolegi Anthonyju Hopkinsu. Kada su 2016. godine izašle nominacije za Oscara akademija je nominirala Hounsoua za najboljeg sporednog glumca u filmu "Krvavi dijamant", a njegovog kolegu Leonarda DiCaprija za glavnog glumca, unatoč tome što se film jednako fokusirao na Hounsouov lik.

- Osjećao sam se ozbiljno prevarenim. Bilo je situacija kada nisam zbilja imao ničiju podršku i činilo mi se da bih trebao biti sretan što sam uopće nominiran za Oscara. S vremena na vrijeme netko u Hollywoodu kaže; 'Hej trebali bismo mu dati više, podcijenjen je, ali moja borba i dalje traje i trudim se i dalje kako bi bio adekvatno plaćen kao i ostali glumci - rekao je Hounsou za The Guardian.

