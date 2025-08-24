U 80-ima je njen hit 'Luka' svima slomio srce i još uvijek mami suze na oči, a evo kako danas izgleda i što radi ova pjevačica

Prije dvije godine u Zagrebu održao se koncert pjevačice Suzanne Vega. Njen hit 'Luka' i dalje s vrti na radiju i na glazbenim televizijama, a mnogima je to teška pjesma jer u njoj ima govora o zlostavljanju djece. Suzanne Nadine Vega rođena je 11. srpnja 1959. u Santa Monici u Kaliforniji. Roditelji su joj se razveli ubrzo nakon njenog rođenja. Prezime Vega uzela je od očuha, za kojeg se njena majka udala ubrzo nakon razvoda od Suzanninog oca. Kad je Vega imala dvije i pol godine, njezina se obitelj preselila u New York. Odrasla je u španjolskom Harlemu i Upper West Sideu.

Nije bila svjesna da joj Ed Vega nije biološki otac sve do svoje devete godine. Suzanne i njen otac su se prvi put sreli u njenim kasnim 20-ima i ostali su u kontaktu. Dok je studirala englesku književnost na sveučilištu Barnard, nastupala je u malim dvoranama u Greenwich Villageu. Godine 1984. dobila je ugovor za snimanje velike izdavačke kuće, što ju je učinilo jednom od prvih 'Fast Folk' izvođačica koja se probila u veliku izdavačku kuću.

Foto: Profimedia

Vegin istoimeni debitantski album objavljen je 1985. i bio je dobro primljen od strane kritičara u SAD-u, dostigao je platinasti status u Ujedinjenom Kraljevstvu. Producirali su ga Lenny Kaye i Steve Addabbo, a pjesme uključuju Veginu akustičnu gitaru u jednostavnim aranžmanima. Objavljen je video za pjesmu s albuma "Marlene on the Wall", koja je ušla u rotacije na MTV-u i VH1.

Njezin sljedeći album, "Solitude Standing" (1987.), postigao je komercijalni uspjeh, prodan je u više od milijun primjeraka u SAD-u. Album uključuje internacionalni hit singl "Luka", a napisan je iz perspektive zlostavljanog djeteta.

- Viđala sam tu skupinu djece kako se igraju ispred moje zgrade, a jedan od njih, koji se zvao Luka, djelovao je malo drugačije od druge djece. Uvijek sam se sjećala njegovog imena i lica, i nisam znala mnogo o njemu, ali jednostavno se činio izdvojenim od druge djece. Njegov karakter je ono na čemu sam bazirala pjesmu Luka. U pjesmi, dječak Luka je zlostavljano dijete, u stvarnom životu mislim da nije bio, nego je jednostavno bio drugačiji - objasnila je Vega u jednom intervjuu. Kasnije je priznala da je zapravo bila riječ o njoj i njenom djetinjstvu, ali se ranije bojala to javno potvrditi.

Acappella pjesma "Tom's Diner" postala je hit 1990., nakon što su je remiksirala dva britanska dance producenta pod imenom DNA. Pjesma je izvorno bila bootleg, sve dok Vega nije dopustila DNA-u da je objavi preko svoje diskografske kuće, i postala je njezin najveći hit. Godine 1995. Vega se udala za Mitchella Frooma, glazbenika i producenta. Imaju kćer Ruby Froom. Vega i Froom razveli su se 1998., a 2006. udala se za Paula Millsa, odvjetnika i pjesnika, "22 godine nakon što ju je prvi put zaprosio": Vega je prošle godine nastupala u Zagrebu.