Tužna ispovijest slavne voditeljice: Očuh me zlostavljao

Poznata voditeljica Ellen DeGeneres otkrila je da je bila žrtva seksualnog zlostavljanja gostujući u showu “My Next Guest Needs No Introduction” voditelja Davida Lettermana.

Rekla je da se to dogodilo dok je bila tinejdžerica, a zlostavljač je bio njezin očuh. Zlostavljanje se događalo u trenutku kada je njezinoj majci otkriven rak dojke, a tada je Ellen imala 15 godina.

– Mama nije bila kod kuće, došao je u moju sobu i rekao mi da mora pregledati moje grudi jer je na grudima moje majke pronašao kvržicu i mora se uvjeriti da je ja nemam. Rekao je da to radi dok mama nije kod kuće kako se ne bi dodatno uzrujala – otkrila je Ellen na početku svoje ispovijesti. Dopustila mu je da joj dodirne grudi i on je to opet učinio u nekoliko navrata, a kada je nasilno pokušao ući u njezinu sobu, Ellen je uspjela pobjeći.

– Pokušao je provaliti u moju sobu i tada sam znala da sam u opasnosti i da će mi možda učiniti i još nešto gore. Uspjela sam pobjeći kroz prozor – rekla je u intervjuu Ellen i nije otkrivala ime svojeg očuha. Međutim, poznato je da je njezina majka u tom periodu bila u braku s prodavačem Royem Grussendorfom. Majci je tek nekoliko godina kasnije priznala što joj je očuh radio, no ona joj nije povjerovala odmah.

– Znam da je jedna od najtežih stvari priznati seksualno zlostavljanje. Volim svoju kćer i da sam barem tada slušala što mi je govorila. Živim s tim žaljenjem i ne bih to poželjela nijednom roditelju – izjavila je Ellenina mama Betty nakon što je njezina kći o zlostavljanju progovorila pred milijunima gledatelja. Ellen je u emisiji rekla da tada definitivno nije trebala skrivati zlostavljanje od majke i čekati godinama da joj prizna istinu.

– On je tada nekoliko puta mijenjao priču i tek je tada moja mama shvatila da to nisam izmislila – izjavila je voditeljica.

Kaže da joj je tada nedostajalo hrabrosti.



– Nisam smogla hrabrosti tada se izboriti za sebe. Ovu priču podijelila sam sada da bi sve one djevojčice koje su prošle ili prolaze slično iskustvo znale da nisu same – rekla je Ellen.

Poznata voditeljica 11 je godina u braku s glumicom Portijom De Rossi. Brak im je prije dvije godine bio u krizi i tada se pisalo da se voditeljica i glumica neprestano svađaju. Ubrzo nakon tih napisa njih dvije pojavile su se u Dubrovniku na godišnjem odmoru i njihov posjet Lijepoj Našoj navodno je bio odmor na kojem su tražile rješenje bračne krize.