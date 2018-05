Bili su najpopularniji boy bend sredinom 90-ih, a pogledajte kako izgledaju sada

Foto: Youtube Screenshot NSYNC bili su jedan od najpopularnijih boy bendova iz sredine 90-ih. , "I Want You Back", "Bye Bye Bye", "This I Promise You", "Girlfriend", "Pop" i "It's Gonna Be Me" samo su neki od singlova kojima su poharali glazbene ljestvice, a 2002. su se Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass, JC Chasez razišli.