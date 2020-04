Tuga u obitelji Marka Kutlića: 'Ostao sam danas bez velikog dijela sebe'

Pjevač Marko Kutlić trenutno proživljava najtužnije dane u svom životu. U jutarnjim satima preminula je njegova baka Anica od koje se oprostio dirljivom objavom na društvenim mrežama.

- Znao sam da će jednom doći i taj dan.

Dan kojeg sam se najviše bojao kada sam bio mali... dan kada si otišla ti, moja Anica... - započeo je Marko svoju objavu.

- Kada bih mogao odabrati jednu sliku da te opišem, bila bi to ova.

Moja dobrota i radost, moje svjetlo, moj osmijeh, moja druga majka.

Mnogi su odrasli bez baka, a ti si uvijek bila tu, živjela si sa mnom od moje 0 godine i primila me k sebi onda kad nisam imao gdje.

Kad sam bio mali bez tvog dodira nisam mogao zaspati, “tukala” bi me i uvijek mi pričala priče, priče koje više nitko neće moći ispričati.

Nikad nisi dala na mene, pa makar bio 100% u krivu.

Uvijek si mi pokazivala male znakove pažnje i na sve načine mi htjela pokazati koliko me voliš.

Naučila si me da je jedina prava i iskrena sreća u davanju.

Iako si bila jako mala, uvijek si bila hrabra, a pogotovo zadnjih par mjeseci.

Ostao sam danas bez velikog dijela sebe.

Ipak, radostan sam sa suzama u oku što je došao taj dan, kada te naš dragi Isus pozvao k sebi, Isus o kojem si mi ti govorila, dok si držala svoju krunicu u ruci, kad Ga ja još nisam poznavao, Onaj koji je pobijedio smrt.

Znam da si gore jer nemaš gdje drugdje biti.

Znam da misliš na mene.

Nadam se da ćemo se jednom ponovo sresti i zajedno jesti najbolji grah u svemiru koji ćeš naravno ti skuhati.

Voli te tvoj Makota!- zaključio je shrvani pjevač i svojom objavom dirnuo mnoge.