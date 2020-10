Trzavice među ekipom: 'Žena nije rob, u redu je raspodjela poslova'

Iznimno ovaj put, novi gazda Farme odabirao se putem natjecateljske igre, a najsretniji među njima bio je Prince, koji je tako postao novi gazda. ''Ja ću voditi farmere pošteno! Nisam mogao vjerovati da bih ja mogao postati gazda. Ako želiš biti dobar i pošten čovjek, moraš raditi'' naglasio je Prince odmah po preuzimanju dužnosti.

Prije nego li je igra započela, Mia je kazala farmerima kako se moraju presvući u kupaći kostim jer će plivati, što je Marina odmah odbila kazavši kako ne želi kompromitirati svoju dugogodišnju karijeru u kupaćem kostimu pred kamerama. No, na kraju se ipak predomislila oko sudjelovanja, pa je zaplivala u odjeći. ''Kada sam vidjela da je zadatak vrlo zabavan, mislim se Bože, što ti je, kad si već tu čemu dramatiziranje? Vidjela sam da nema razloga'' objasnila je.

U Vranskom jezeru bilo je nekoliko bovi, a na svakoj su se nalazile boce s porukama te je svaki farmer trebao doplivati do bove po izboru i uzeti jednu bocu, no samo jedna boca imala je poruku koja je odredila gazdu. Farmeri su se poprilično zabavljali plivajući, a Prince je doplivao do jedne točke te se dalje nije usudio, kazavši kako nije dobar plivač, pa je zamolio farmere da mu bace jednu bocu. Upravo ta boca koju je Saša bacio Katarini, ona Juki te ju je on proslijedio Princeu bila odlučujuća. ''Nije on najbolji plivač, ja sam mu dobacio desnu bocu, mogao sam mu dobaciti lijevu i ja biti gazda, a ne on, ali drago mi je od srca da je on gazda'' komentirao je Juka.

Nakon zabavnog prijepodneva, farmeri su otišli odmoriti, a s njima i gazda. Mentor Jure stigao je na farmu dodijeliti im zadatke za novi tjedan, a malo se iznenadio kada je našao gazdu kako – spava u ležaljci. Nakon što ga je probudio, otišli su u obilazak farme gdje je mu je objasnio što od njih sve očekuje ovoga tjedna, a mentora je posebno zanimala farmerica Sanja. ''Je li se zaljubila malo u mene?'' zanimalo je mentora, no Prince se samo nasmijao i kazao kako on o tome ne zna ništa te će ju morati sam pitati.

Prince je potom okupio sve farmere i prenio im što sve ovaj tjedan moraju napraviti. Dobit će čamac kojeg će morati renovirati kako bi s njim išli u ribe, morat će izgraditi tor za magarce, oslikati farmersku zastavu, a ići će i u berbu smokvi. ''Oni moraju ozbiljno shvatiti da sam ja njihov gazda, kad moraju raditi, moraju. Mora biti disciplina, kao u vojsci!'' kazao je Prince, no nije ni slutio da će već na prvom sastanku nastati trzavice.

Naime, nakon podjele poslova, Maja je imala potrebu reći kako nije u redu da uvijek žene pospremaju stol i peru suđe te da bi bilo u redu da to radi i muški dio farmera. ''Ta nonšalantnost muškaraca, on pojede, digne se i ide malo leći i sad one kupe i onda se pere još sat vremena, to je njima u opisu života, a meni je to alarm! Žena nije rob. Ja definitivno u svom životu nisam ničiji rob i smatram da ako živimo u zajednici, da je u redu raspodjela poslova'' kazala je Maja i zaključila: ''Mislim da je pranje suđa neka odaja poštovanja prema onome tko je napravio to jelo. To kod nas rade žene, one su malo zrelije dobi, ipak su dio nekog drugog vremena i mislim da će ovo i njima donijeti malo manje vode u koljenima. One su tako navikle, ali ja bih rado sačuvala svoje vene ako je to moguće''.

Hoće li se farmeri uspjeti dogovoriti oko raspodjele poslova na farmi, ne propustite doznati u idućoj epizodi showa 'Farma More i Maslina'.