Trebali su doći i u Zagreb! Ruski bend objavio antiratnu pjesmu, pjevač im uhićen

Ruska eksperimentalna grupa Shortparis objavila je antiratnu pjesmu 'Vrt jabuka'. Pjesma je to koju su snimili sa Zborom veterana koji su se borili u Drugom svjetskom ratu vjerujući da će to biti posljednji rat, piše portal Louder than War.

- Ova pjesma govori o užasu okrutnosti, protiv kojeg ne možemo ništa, o strašnoj tuzi - napisao je jedan obožavatelj benda ispod videa.

Pjesma je na YouTubeu u manje od tri dana skupila više od pola milijuna klikova, a grupu na ovoj platformi prati 116.000 osoba.

Portal Louder than War prenio je i da je pjevač grupe Nikolay Komjagin uhićen na prosvjedu prije nekoliko dana te je završio u zatvoru na jedan dan.

Inače, Shortparis je osnovan u Saint-Petersburgu 2012. godine, a bend je trebao nastupiti i u Zagrebu. Naime, grupa je trebala nastupiti u Močvari 18. ožujka, no sad na Facebook stranici stoji da je koncert otkazan.

- Unazad nekoliko godina ruska post punk elektro senzacija iz ST Petersburga SHORTPARIS hara festivalskim pozornicama diljem Europe i istovremeno pobire lovorike kritičara i ovacije publike. Predvođeni karizmatičnim frontmanom Nikolajem Komjaginom (kojeg nazivaju ruskim Ianom Curtisom), ovaj elektronski kvintet spaja techno ritmove i ruske narodne skladbe u žestoku mješavinu zbog koje su nesumnjivo jedan od najboljih ruskih bendova uživo. Death Disco u punom sjaju i s potenciometrima na 11, čemu je osvjedočila i publika koja je bila na njihovom prvom koncertu u Močvari krajem 2019. Godine – napisali su o bendu na Facebook događaju.

