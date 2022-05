Toni i Stankica ipak nisu izdržali! Prekinuli i prije početka showa, ispričali su sve o prekidu

U finalu ''Gospodina Savršenog'' Toni je rekao Stankici da je ona prava žena za njega te kako je njemu njihova ljubavna priča od početka savršena.

A nakon završene emisije Toni i Stankica oboje su se oglasili na društvenim mrežama i podijelili zajedničke fotografije. Toni njihovog zagrljaja, dok je Stankica uz video sa zajedničkim fotografijama objavila stihove pjesme Đorđa Balaševića ''Provincijalka''.

No, čini se kako ljubav ipak nije potrajala. Sve detalje ispričali su za RTL Exkluziv, Kako kažu, ljubavnu vezu prekinuli su sedam mjeseci nakon snimanja showa. Probleme koji su ih do toga doveli, nisu htjeli otkriti. No, ističu, udaljenost između gradova u kojima žive, Split - Banja Luka, tu nije kumovala.

- Došlo je do nekih manjih problemčića - rekla je Stankica.

S obzirom na to da su prekinuli nekoliko mjeseci prije nego što se popularni show 'Gospodin Savršeni' počeo prikazivati na malim ekranima, Toni kaže da mu je scene sa Stankicom bilo jako teško gledati.

- Gledati scene sa Stankicom na televiziji nakon toga što se dogodilo nije bilo ni malo lako - priznao je Toni.

Ipak, nakon svega, oboje se slažu u jednome, a to je da pomirba u njihovom slučaju nije isključena.

- Previše se toga izdešavalo između nas da bi mi to tek tako prekrižili. Ja sam uporna djevojka - rekla je Stankica, dok je Toni rekao da bi bio lud da odustane od nje.

