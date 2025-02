Tko je supruga Radimira Čačića? Imali su tajni dogovor, a uz njega je bila u najtežim trenucima

Političara i gospodarstvenika, 75-godišnjeg Radimira Čačića, imali smo prilike vidjet na nedavnoj inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića. Ondje se pojavio sam, bez pratnje supruge Marije Čačić koja mu je već dugi niz godina apsolutno najveća podrška.

Upravo je to pokazala i u najtežem vremenu za njihovu obitelj, onda kada je Radimir bio iza rešetaka. Ako se prisjetimo 2014. godine, Čačić je pušten iz kaznionice u Valturi kod Varaždina deset mjeseci prije isteka kazne. Bio je osuđen zbog izazivanja prometne nesreće u Mađarskoj u kojoj je život izgubilo dvoje ljudi. Njegova supruga Marija tada ga je često posjećivala u zatvoru, pisali su domaći mediji.

O gospođi Čačić, koja je inače po struci arhitektica, malo toga se zna. Tijekom godina ostala je dosljedna svojem imidžu pa je uvijek nosila kratku crnu frizuru, često je imala hladan izraz lica te su svojedobno mediji izvještavali kako je ona Radimirova samozatajna žena iz sjene. Rijetko se pojavljivala sa suprugom u javnosti, a na tome je ona inzistirala. Nikada je nije privukao svijet blještavila, glamura i bliceva fotoaparata.

Bračni par Čačić pravi je primjer toga da se suprotnosti privlače. Ona tiha, suzdržana i povučena, a on potpuna suprotnost. Gospođi Mariji oduvijek je bila želja baviti se samo svojom strukom – arhitekturom. Bila je najbolja studentica u svojoj generaciji. Nikada nije bila dio suprugova javnog života, a on je jednom rekao kako je upravo to bio njihov tajni dogovor. Obitelj Čačić snašle su velike nevolje koje su počele spomenutom prometnom nesrećom, zatim je uslijedila gospodarska kriza, problemi u njihovoj tvrtki Coning pa zatvorska kazna. Poznanici para svojedobno su izjavili kako se Marija, nakon što je Radimir završio u zatvoru, ostala sama baviti firmom i svakakvim glasinama, a gotovo nikada nije pokazala slabost.

Marija nikada nije bila oduševljena Radimirovim poslom, odnosno politikom, a kada se odlučio na politički angažman, ona je istaknula da ne može utjecati na njegove odluke i želje. Nikada se nije željela s njim uključiti u politiku, iako je imala tu mogućnost. Bračni par upoznao se na prvoj godini Studija arhitekture u Zagrebu, a kada je obnašao ulogu potpredsjednika Vlade, jednom je priznao: – Kako smo bili podijeljeni u grupe, a na godini nas je bilo relativno malo, morali smo cijele dane provoditi zajedno. Često smo odlazili na ćevape ili grah, u stankama igrali belu, a poslije svakog ispita odlazili na kremšnite. Marija i ja ubrzo smo otkrili da imamo puno toga zajedničkog – kazao je svojedobno za domaće medije.

Radimir je preuzeo malu projektantsku tvrtku i 199. osnovao Coning. Dok se on bavio političkom i bio uspješan na tom polju, Marija je vodila tvrtku te joj danas pripisuju velike zasluge za povećanje navodnog obiteljskog imetka. Kada nije bila na poslu i bavila se tvrtkom, Marija je većinu slobodnog vremena provodila na vrhu Varaždin brijega u blizini Jakopovca – gdje su Čačići sagradili ladanjsku kuću na obiteljskom imanju. Marija je sama projektirala tu kuću koja zauzima cijeli brijeg. Čačići nemaju djece, a njihova velika radost su nećakinje.

