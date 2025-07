Tko je domaći poduzetnik koji se do 30. obogatio? Vjenčao se u Splitu, gošće mu bile Hana Huljić i Domenica, a ona je zapjevala

Proteklog vikenda, odnosno, točnije u subotu hrvatski poduzetnik Matt Orlić izrekao je sudbonosno "da" svojoj zaručnici Emily Tokić, inače odvjetnici. Mediji su u više navrata izvijestili javnost o njihovu vjenčanju, a sve zbog toga što su u prvom planu bile popularne uzvanice. Među njima su se tako pronašle pjevačice Hana Huljić Grašo, Domenica Žuvela, kao i Mia Dimšić koja je i zapjevala uz gitaru na vjenčanju. - Kad jedna od tvojih omiljenijih osoba na svijetu pronađe svoju drugu polovicu - napisala je ponosno Mia Dimšić uz video na kojem svira gitaru i pjeva im... Zanimljivo jest kako je njihovim otvorenim profilima na Instagramu vidljivo kako su se mladenci zaručili u veljači ove godine i to na lijepim Maldivima.

- Mislili su da jurim za Lambosima, jahtama, milijunima dolara, ali to nikada nije bio pravi cilj. Zapravo sam gradio čovjeka koji će moći privući pravu osobu za sebe. To je moj najveći uspjeh do sada i ono za čime sam uistinu tragao. Bog nikada ne kasni, nikada ne dolazi prerano – uvijek je točno na vrijeme - napisao je poduzetnik Matt Orlić na svom Instagramu uz romantičan i predivan video s plaže. Naime, u videu je vidljivo kako je zapalio slova "Marry me", odnosno "Udaj se za mene" te je ispred zapaljenih slova na plaži kleknuo. Romantični video prikupio je više od tisuću oznaka "sviđa mi se".

Inače, u intervju za Gloriju u ožujku ove godine otvorio je dušu i progovorio o svom uspjehu i tome kako se obogatio do 30. godine. Matt se rodio u Australiji, točnije u Sydneyu u skromnoj obitelji, otac mu je državni službenik rodom iz okolice Nina, a dok mu je majka bila konobarica, a dolazi iz Imotskog. Naime, kako prenosi spomenuti medij, Matt kada je došao u Hrvatsku pokrenuo je Inspire Brands, digitalnu agenciju, kao i tvrtku Qure Skincare - a riječ je o prodaji beauty gadgeta za koje je poduzetnik istaknuo kako su prošle godine bili najbrže rastući brend za njegu kože u svijetu. No ipak, u životu i poslu mu nije sve išlo baš tako glatko.

Tvrtka Football Supplement, koju je pokrenuo sa sestrom i nije se baš toliko proslavila. Naime, u nju je uložio oko milijun i pol dolara, a posao nije uspio. "Izgubio sam dosta", priznao je poduzetnik koji je do svoje 30. godine zaradio dovoljno za lagodan život.