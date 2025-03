Teško zdravstveno stanje slavnog Eltona Johna! Više ne može normalno dijeliti autograme

Slavni glazbenik Elton John suočio se prošle godine s ozbiljnom infekcijom koja je ostavila trajne posljedice na njegov vid. Iako je izgubio vid na desnom oku, stanje na lijevom oku i dalje je ostalo oslabljeno. Zdravstveni problemi su se navodno pogoršali do te mjere da je bio prisiljen pojednostaviti svoj potpis, posebno pri potpisivanju ograničenih izdanja svog novog albuma "Who Believes In Angels?". Prema pisanju Daily Maila, John je, umjesto svog prepoznatljivog potpisa, koristio inicijal "E" i znak "X", koji simbolizira poljubac.

Britanac je ranije izrazio zabrinutost hoće li zdravstvene poteškoće ometati završetak njegova albuma, no unatoč svemu, uspio je dovršiti taj projekt. "Who Believes In Angels?" ugledat će svjetlo dana 4. travnja, a u stvaranju mu je pomogla glazbenica Brandi Carlile. Iako se suočava s ozbiljnim zdravstvenim izazovima, Elton je zadržao pozitivan duh, ističući kako je stekao duboko poštovanje prema osobama s oštećenjima vida.

"I dalje sam optimist, unatoč trenutačnim problemima s vidom. Ponekad se osjećam očajno, ali brzo se podsjetim na sreću koju imam. Stekao sam poštovanje prema osobama koje žive s oštećenjima vida, a moj život je nevjerojatan. Nadam se da će moj vid bolje funkcionirati. Pobijedio sam ovisnost, zdravstvene probleme i uvijek mogu pronaći snagu da se podignem", iskreno je priznao 77-godišnjak.

Podsjetimo, Elton se nedavno našao u centru pozornosti zbog svog dokumentarca u kojem je prikazan trenutak njegovog "živčanog sloma" tijekom rada na novom albumu. Nakon što je scena iz dokumentarca postala viralna, Elton je objasnio da je ovaj put, iako ima karijeru dugu više od 50 godina, više sumnjao u to treba li raditi na novoj glazbi. Ispričao je da je tijekom procesa pisanja novih pjesama bio na "vrlo mračnom mjestu sumnje" te da se nije osjećao najbolje.

