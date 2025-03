Teško može gore! Hrvatska drastično pala na kladionicama za Euroviziju, evo kako stojimo

Nakon pobjede na Dori s pjesmom "Poison Cake", Marko Bošnjak i Hrvatska suočavaju se s neočekivanim padom na kladionicama za Euroviziju. Iako je pobjeda trebala biti vjetar u leđa, trenutna situacija ukazuje na izazove koji predstoje mladom pjevaču i njegovom timu.

Marko Bošnjak je na Dori osvojio srca žirija, no čini se da eurovizijski kladioničari nisu jednako impresionirani. Neposredno nakon pobjede, Hrvatska je zauzimala 31. mjesto na kladionicama, što je već bio signal za uzbunu. Međutim, situacija se dodatno pogoršala, te je Hrvatska sada na 36. mjestu od ukupno 37 zemalja sudionica. Ovo pretposljednje mjesto, s manje od 1% šanse za pobjedu, izaziva zabrinutost među obožavateljima i stručnjacima. Ispod Hrvatske je samo Crna Gora, koju predstavlja Nina Žižić s pjesmom "Dobrodošli".

Foto: Screenshot

Pjesma "Poison Cake" izazvala je podijeljene reakcije u Hrvatskoj. Dok su neki hvalili Markovu vokalnu izvedbu i originalnost pjesme, drugi su izrazili nezadovoljstvo, pa čak i pozivali na bojkot. Kritike su se kretale od glazbenog stila do poruke pjesme, a neki su je smatrali neprikladnom za predstavljanje Hrvatske na Eurosongu. Posebno se ističe komentar vijećnice Lidije Bekavac, koja je pjesmu nazvala "otrovom za javni prostor".

Podsjetimo, Bošnjak se na kritike osvrnuo sljedećim riječima: - Ja sam znao i očekivao da će reakcija biti, samo što nisam mislio da će biti u ovolikim razmjerima. Čak mi je u jednu ruku i drago da se hrvatski narod malo razdrmao i da smo dobili takvu polarizaciju društva. Mislim da je to bit umjetnika kao takvog - da izazove reakciju - kazao je Marko gostujući u RTL Direktu.

Inače, ovogodišnje, 69. izdanje Eurovizije, održat će se u Baselu, u Švicarskoj. Švicarska je postala domaćin zahvaljujući pobjedi Nema s pjesmom "The Code" na prošlogodišnjem natjecanju u Malmöu, Švedska. Prvo polufinale održat će se 13. svibnja, drugo 15. svibnja, a veliko finale 17. svibnja.

GALERIJA: Bošnjak otovreno o seksualnoj orijentaciji i hejterima: 'Mislim da je jako puno ljudi u Hrvatskoj i dalje primitivno'

Dok se Hrvatska bori s niskim pozicijama, na vrhu kladionica vlada žestoka konkurencija. Švedska, koju predstavlja finska glazbeno-komičarska grupa KAJ s pjesmom "Bara Bada Bastu", trenutno je favorit s najvećim šansama za pobjedu (19%). Slijede je Austrija (17%), koju predstavlja JJ s pjesmom "Wasted Love" i Izrael (12%), čija je predstavnica Yuval Raphael s pjesmom "New Day Will Rise". Od zemalja iz regije, Srbija se nalazi na 32. mjestu, a Slovenija na 27. mjestu. Valja napomenuti da su sve zemlje od 12. do 34. mjesta izjednačene s 1% šanse za pobjedu, što ukazuje na neizvjesnost natjecanja.

Iako kladionice trenutno ne daju velike šanse Hrvatskoj, važno je zapamtiti da su one samo jedan od pokazatelja. Pravi test bit će Markov nastup uživo na pozornici Eurosonga. Njegova predanost, najavljene izmjene u pjesmi i podrška tima mogli bi rezultirati iznenađenjem i boljim plasmanom od predviđenog.

VIDEO: Thompson izazvao lavinu oduševljenja novom objavom: Mi iščekujemo ulaznice